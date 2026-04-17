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Entradas Universitario vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026: precios y dónde comprar

Conoce los precios de entradas para el partido entre Universitario vs Deportivo Garcilaso por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental.

Luis Blancas
Precios y dónde comprar entradas del partido Universitario vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026
Precios y dónde comprar entradas del partido Universitario vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026 | Composición: Líbero/ Liga 1
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Universitario de Deportes se medirá ante Deportivo Garcilaso por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 el miércoles 22 de abril a las 8.30 p. m. desde el Estadio Monumental de Ate. Por eso, conoce aquí el precio y dónde compras las entradas para ver este emocionante partido que define cada vez más el primer campeonato del año.

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Entradas para Universitario vs Deportivo Garcilaso: precios y dónde comprar

Estos son los precios de entradas para el partido entre Universitario contra Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental de Ate:

  • Oriente: S/50
  • Occidente central: S/70
  • Occidente lateral: S/60
  • Norte: S/20
  • Sur: S/20
  • Palco Monumental: S/160
  • Butaca Negra Apuesta Total: S/325
  • Experiencia Crema: S/425

Puedes adquirir cada entrada a través del sitio oficial de Ticketmaster. Primero, ingresa a la página principal y localiza las opciones de compra para seleccionar la tribuna que prefieras. Después, procede con el pago correspondiente utilizando tu tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para registrar el boleto.

Precios de la entrada para ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Precios de la entrada para ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Universitario de Deportes se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 luego de ser reprogramado debido a que el club merengue se encuentra disputando la Copa Libertadores.

Una victoria del cuadro merengue ante la escuadra cusqueña, dependiendo del resultado ante Melgar, podría ayudar a que los dirigidos por Javier Rabanal sigan peleando el título del primer campeonato del año. Mientras tanto, Garcilaso buscará lograr la hazaña de visita en el Estadio Monumental y con ello salir de la zona de descenso y pelear puestos de competición internacional.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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