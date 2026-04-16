Fabio Gruber se rindió en elogios ante figura de Universitario: "Es muy difícil de marcar"

Fabio Gruber es uno de los defensores más importantes de la selección peruana debido a su experiencia en la Bundesliga 2. Asimismo, el zaguero ha coincidido con futbolistas de Universitario de Deportes en la Bicolor y reveló que hay una figura que le parece un gran futbolista: estamos hablando de Álex Valera.

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Fabio Gruber elogió a figura de Universitario de Deportes

En conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Gruber fue consultado sobre los delanteros que cuenta la selección peruana y quién le parece uno de los mejores.

Para el defensor peruano-alemán, Álex Valera de Universitario es uno de los futbolistas que es muy difícil de marcar, ya que no sabes por donde saldrá.

Fabio Gruber se rindió en elogios ante Álex Valera, delantero de Universitario

“A veces defender a Valera se me complica, no sé qué va a hacer y es muy difícil de marcar”, afirmó el actual futbolista de Núremberg de Alemania.

Fabio Gruber en la selección peruana

Fabio Gruber se ha destacado como una de las principales promesas para convertirse en una figura clave de la nueva selección peruana, gracias a su destacado desempeño y experiencia. Este jugador peruano-alemán ha participado en tres encuentros desde su debut en 2025 y ahora aspira a consolidarse como el defensor central titular bajo la dirección de Mano Menezes.

Álex Valera en Universitario y selección peruana

Álex Valera es una de las piezas vitales de Universitario de Deportes por su gran cantidad de goles anotados durante 6 temporadas desde su llegada en 2021. Con la escuadra merengue, el delantero cuenta con 168 partidos disputados y 76 anotaciones.

Mientras tanto, a nivel selección, Valera no tiene el mismo rendimiento, ya que en 25 partidos desde su debut en 2021 solo ha logrado anotar cinco veces.