ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Nitro: nadie vio venir esta TRAGEDIA en el estacionamiento

Una mañana que parecía rutinaria terminó en violencia en un establecimiento de Walmart en Nitro, Estados Unidos. Una trabajadora fue asesinada dentro de su vehículo en el estacionamiento, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad local y ha encendido las alertas sobre la seguridad en Walmart EE. UU.

¿Qué ocurrió en el Walmart Nitro donde se desató la tragedia?

De acuerdo con reportes difundidos por WCHS ABC 8, la víctima fue identificada como Misty Rose Williams, de 40 años, quien recibió un disparo mientras se encontraba en su auto en el Walmart Nitro Marketplace. La mujer no regresó de su descanso laboral, lo que llevó a sus compañeros a buscarla y encontrarla sin vida dentro del vehículo.

Las autoridades del Kanawha County Sheriff’s Office confirmaron que el ataque ocurrió la mañana del lunes y que la víctima murió a causa de una única herida de bala. El caso ha sido catalogado como homicidio y mantiene en alerta a residentes y trabajadores de Walmart en Estados Unidos.

Eric DeWayne Richmond, de 54 años, fue acusado del asesinato de Misty Rose Williams.

Investigación en Walmart EE. UU.: sospechoso detenido y sin móvil claro

El principal sospechoso fue identificado como Eric Dewayne Richmond, de 54 años, quien fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. Según las autoridades, ambos tenían hijos en común, un dato que añade un componente personal al caso, que aún está bajo investigación. La identificación del sospechoso se logró tras revisar las cámaras de seguridad del establecimiento. Richmond compareció ante un tribunal el mismo lunes, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer el motivo del crimen.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias exactas del tiroteo ni el móvil. La oficina del sheriff ha pedido la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato relevante que ayude a avanzar en la investigación de este caso, que ha sacudido a Walmart Nitro y reavivado el debate sobre la seguridad en Walmart EE. UU. y en Estados Unidos.