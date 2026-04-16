ALERTA MÁXIMA por impactantes imágenes grabadas en Walmart de Kansas: MIRA el momento en que la naturaleza "asalta" el supermercado

La zona metropolitana de Kansas City, en Estados Unidos, está en plena etapa de recuperación luego de una semana afectada por fuertes tormentas, granizo de gran tamaño y tornados que provocaron daños en varios condados. En este contexto, la difusión de nuevas imágenes y videos en redes sociales ha permitido dimensionar mejor la gravedad de la destrucción, sobre todo en áreas residenciales y comerciales. Uno de los lugares más impactados fue un supermercado Walmart en el condado de Miami, donde clientes y empleados fueron sorprendidos por la intensidad del fenómeno.

Video muestra cómo el granizo destroza las claraboyas de un Walmart en Paola, Kansas

Las impactantes escenas registradas dentro de un Walmart en Kansas City, Estados Unidos, han generado gran atención luego de que un fuerte sistema de tormentas golpeara la zona. Según reportó FOX4, el fenómeno climático dejó granizo del tamaño de pelotas de golf, lo que provocó daños severos en la infraestructura del establecimiento mientras clientes buscaban refugio en su interior.

Uno de los videos más difundidos muestra cómo las claraboyas del supermercado cedieron ante la intensidad del granizo, dejando caer fragmentos de vidrio sobre los pasillos del Walmart en Estados Unidos, en un episodio que muchos describieron como caótico y repentino. Las imágenes refuerzan la gravedad de lo ocurrido en esta zona del área metropolitana de Kansas City, donde las tormentas han sido constantes en los últimos días.

Walmart en Kansas City y el impacto del granizo: daños, cierres temporales y reapertura en Estados Unidos

El episodio se registró en medio de la emergencia declarada verbalmente en ciudades del condado de Miami, Kansas, como Osawatomie y Paola, tras el paso de la fuerte granizada. De acuerdo con FOX4, la tormenta obligó a la población a resguardarse mientras el sistema avanzaba con gran intensidad sobre la zona.

En el caso del establecimiento afectado, FOX4 citó el mensaje difundido por la tienda: "Gracias al gran esfuerzo de nuestros increíbles empleados, hemos reabierto y estamos listos para ayudarles a conseguir lo que necesitan", e indicó además que, debido a reparaciones en el área del vestíbulo de comestibles, inicialmente solo se habilitaría una parte del local.

La publicación también señalaba la presencia de técnicos trabajando en el lugar para asegurar las claraboyas dañadas, advirtiendo a los clientes sobre posibles ruidos en el techo debido a las labores de reparación. Aunque el cierre fue anunciado de forma temporal tras el impacto del temporal, el Walmart de Kansas City, en Estados Unidos, reanudó operaciones pocas horas después, lo que evidenció la rápida respuesta del personal ante los daños.

Este episodio se suma a una serie de afectaciones registradas en el área metropolitana, donde el clima extremo ha dejado una huella visible en infraestructuras, viviendas y comercios, lo que refuerza la vulnerabilidad de algunas zonas del centro de Estados Unidos ante fenómenos meteorológicos severos.