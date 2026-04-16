- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Cienciano vs Puerto Cabello
- Entradas final de vóley
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Copa Sudamericana
ALERTA MÁXIMA por impactantes imágenes grabadas en Walmart de Kansas: MIRA el momento en que la naturaleza "asalta" el supermercado
Después de una fuerte tormenta con granizo del tamaño de pelotas de golf, un Walmart en Kansas City quedó marcado por escenas de caos y sorpresa.
La zona metropolitana de Kansas City, en Estados Unidos, está en plena etapa de recuperación luego de una semana afectada por fuertes tormentas, granizo de gran tamaño y tornados que provocaron daños en varios condados. En este contexto, la difusión de nuevas imágenes y videos en redes sociales ha permitido dimensionar mejor la gravedad de la destrucción, sobre todo en áreas residenciales y comerciales. Uno de los lugares más impactados fue un supermercado Walmart en el condado de Miami, donde clientes y empleados fueron sorprendidos por la intensidad del fenómeno.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA con Marco Rubio, inmigrantes legales en EE. UU.: Secretario de Estado ORDENÓ RETIRAR las GREEN CARD a este grupo de extranjeros
Video muestra cómo el granizo destroza las claraboyas de un Walmart en Paola, Kansas
Las impactantes escenas registradas dentro de un Walmart en Kansas City, Estados Unidos, han generado gran atención luego de que un fuerte sistema de tormentas golpeara la zona. Según reportó FOX4, el fenómeno climático dejó granizo del tamaño de pelotas de golf, lo que provocó daños severos en la infraestructura del establecimiento mientras clientes buscaban refugio en su interior.
Uno de los videos más difundidos muestra cómo las claraboyas del supermercado cedieron ante la intensidad del granizo, dejando caer fragmentos de vidrio sobre los pasillos del Walmart en Estados Unidos, en un episodio que muchos describieron como caótico y repentino. Las imágenes refuerzan la gravedad de lo ocurrido en esta zona del área metropolitana de Kansas City, donde las tormentas han sido constantes en los últimos días.
Walmart en Kansas City y el impacto del granizo: daños, cierres temporales y reapertura en Estados Unidos
El episodio se registró en medio de la emergencia declarada verbalmente en ciudades del condado de Miami, Kansas, como Osawatomie y Paola, tras el paso de la fuerte granizada. De acuerdo con FOX4, la tormenta obligó a la población a resguardarse mientras el sistema avanzaba con gran intensidad sobre la zona.
En el caso del establecimiento afectado, FOX4 citó el mensaje difundido por la tienda: "Gracias al gran esfuerzo de nuestros increíbles empleados, hemos reabierto y estamos listos para ayudarles a conseguir lo que necesitan", e indicó además que, debido a reparaciones en el área del vestíbulo de comestibles, inicialmente solo se habilitaría una parte del local.
La publicación también señalaba la presencia de técnicos trabajando en el lugar para asegurar las claraboyas dañadas, advirtiendo a los clientes sobre posibles ruidos en el techo debido a las labores de reparación. Aunque el cierre fue anunciado de forma temporal tras el impacto del temporal, el Walmart de Kansas City, en Estados Unidos, reanudó operaciones pocas horas después, lo que evidenció la rápida respuesta del personal ante los daños.
Este episodio se suma a una serie de afectaciones registradas en el área metropolitana, donde el clima extremo ha dejado una huella visible en infraestructuras, viviendas y comercios, lo que refuerza la vulnerabilidad de algunas zonas del centro de Estados Unidos ante fenómenos meteorológicos severos.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: los que NO tienen antecedentes son el grupo más afectado en los ARRESTOS de ICE
- 2
ALERTA MÁXIMA con Marco Rubio, inmigrantes legales en EE. UU.: Secretario de Estado ORDENÓ RETIRAR las GREEN CARD a este grupo de extranjeros
- 3
ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Nitro: nadie vio venir esta TRAGEDIA en el estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90