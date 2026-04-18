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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Omaha: familia ROMPE SU SILENCIO y expone SITUACIÓN actual de menor apuñalada en intento de secuestro
Una familia de Omaha, en EE. UU., informó que la menor apuñalada en un intento de secuestro en un Walmart tiene buenas probabilidades de recuperarse pronto.
¡Mucha atención! Los padres de familia de la menor de 3 años que se convirtió en víctima de un ataque en un Walmart de Omaha, en Estados Unidos, informaron que la niña salió de la cirugía el martes 17 de abril, en horas de la tarde en el Hospital Infantil. Hasta el momento, ellos esperan la pronta recuperación de la pequeña. ¿Qué han dicho sobre el intento de secuestro hacia su hija?
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Walmart: familia rompe su silencio y expone situación actual de menor apuñalada en intento de secuestro
Recientemente, los padres de Cyler Hillman, una menor que fue apuñalada en un intento de secuestro, conversaron con a KETV y revelaron que su hija, a quien consideran su 'pequeña vaquera', superará sus heridas, esto luego de ser víctima de un intento de secuestro y ataque de una mujer en el interior de la tienda Walmart.
Las imágenes que se difundieron públicamente evidenciaron a la menor recuperándose en una silla junto a su padre. Se vieron también los puntos de sutura en su rostro y mano.
Según reportes de familiares en Omaha, este lamentable incidente ocurrió el martes cuando Noemi Guzmán, de 31 años, agredió a la pequeña con un arma blanca en el establecimiento, situado cerca de las calles 72 y Pine.
Al llegar las autoridades, Guzmán estaba amenazando a los presentes con un cuchillo que, según los investigadores, había sustraído de la tienda. La policía intentó persuadirla para que soltara el arma, pero ella se negó y apuñaló a la menor. Luego las autoridades acabaron con su vida ante el peligro inminente.
¿Por qué la policía local de Omaha disparó a mujer?
Según los informes, la policía de Omaha aseguró que dos agentes utilizaron sus armas reglamentarias, resultando en la herida de Guzmán, quien falleció de inmediato.
Un cuidador del menor, junto a un transeúnte, actuaron rápidamente al sacar a la niña del carrito y brindarle asistencia.
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