¡Atención! Recientemente, la Cámara de Representantes en EE. UU. dio luz verde a un proyecto de ley que prolonga el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití hasta el año 2029. Esta votación resulta clave, ya que evidencia la creciente inquietud, compartida por todos los partidos políticos, acerca de las repercusiones que tendría el fin de la protección para los haitianos. ¿Es un salvavidas para estos extranjeros?

Gobierno de Trump tendrá que extender el TPS para los inmigrantes que son de este país

Según lo expuesto por medios internacionales y autoridades, la votación en la Cámara de Representantes, que se llevó a cabo esta semana, sobre el TPS para haitianos es un tema de gran relevancia, aunque no resuelve la situación de manera definitiva. Y es que, pese a la aprobación, el proyecto de ley aún debe ser considerado por el Senado, donde su futuro permanece incierto.

Vale precisar que la iniciativa recibió el respaldo de 224 representantes, mientras que 204 se manifestaron en contra. Ahora, el texto será enviado al Senado para su consideración y debate.

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que la cancelación del TPS para Haití está suspendida debido a una orden judicial federal emitida el 2 de febrero de 2026, y la Corte Suprema ha programado una audiencia para el 29 de abril de 2026.

Es muy importante que los haitianos beneficiarios del TPS no asuman que una sola votación en la Cámara de Representantes garantizará su estatus migratorio. Este proceso ha expuesto una resistencia política significativa contra la eliminación de estas protecciones, lo cual es un aspecto importante a considerar.

¿Cuál es la situación de Haití?

Bajo este contexto, es bueno saber que Haití ha sido un foco de atención en este debate, debido a múltiples crisis humanitarias, políticas y de seguridad.

En julio de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió y volvió a designar a Haití para el TPS hasta el 3 de febrero de 2026, lo que, junto con las acciones del DHS y las impugnaciones judiciales, ha complicado aún más el panorama legal actual.

Haitianos se quedarían buen tiempo en EE. UU.

La congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, se ha convertido en una de las principales defensoras de una iniciativa en la Cámara Baja. Según su oficina, la legisladora ha reiterado su compromiso de impedir que los haitianos regresen a situaciones de riesgo y de salvaguardar la estabilidad económica en el sur de Florida.

Salazar expresó lo siguiente: "Haití no es un lugar al que la gente pueda regresar de forma segura. Las bandas controlan casi toda la capital y las familias viven bajo una amenaza constante", resaltando la grave situación que enfrenta el país caribeño en un comunicado oficial posterior a la votación.