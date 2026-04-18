- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1 2026
- Universitario vs. Géminis
ALERTA ROJA, inmigrantes indocumentados e ilegales en EE. UU.: último CAMBIO en la licencia de conducir ocasionará FUERTE impacto para ellos
Los cambios en la normativa de licencias de conducir en Florida están ocasionando diversas reacciones en los inmigrantes. ¿Qué se sabe sobre las modificaciones?
¡Atención! Según las últimas actualizaciones, se confirmó que, a partir del 1 de enero de 2027, las licencias de conducir en Florida reflejarán el estatus migratorio de sus titulares. El gobernador Ron DeSantis fue el encargado de dar el anuncio a través de la ley HB 991. La normativa exige que las identificaciones indiquen si el portador es ciudadano estadounidense, utilizando las letras “NC” para señalar a aquellos que no lo son. ¿Qué más se sabe sobre esta medida?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: PROHIBIRÁN la Green Card para este grupo INVOLUCRADO en caso CLAVE
Alerta, inmigrantes: último cambio en la licencia de conducir ocasionará fuerte impacto para ellos
Para muchos, la preocupación por la visibilidad del estatus migratorio se ha convertido en un tema muy cuestionado en esta nueva legislación en Florida. El temor no radica únicamente en la existencia de datos sobre su situación, sino en las implicaciones que esto conlleva, como la posibilidad de discriminación y trato desigual.
Por ello, algunas organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y UnidosUS expresaron su oposición a la ley, advirtiendo que podría afectar de gran manera incluso a ciudadanos estadounidenses, especialmente a grupos vulnerables como personas mayores, votantes de bajos ingresos y mujeres que han cambiado su apellido recientemente.
Alerta roja, inmigrantes: último cambio en la licencia de conducir traerá fuerte impacto para ellos.
Frente a los últimos cambios en la licencia, las que a partir de inicio del 2027 evidenciarán el estatus de los titulares, el impacto emocional de la norma ya se siente entre quienes podrían verse obligados a portar identificaciones que los etiqueten como “no ciudadanos”.
Esta medida forma parte de un conjunto más amplio de requisitos destinados a regular el proceso electoral en el estado. Sus defensores argumentan que busca prevenir el fraude electoral, una narrativa que ha sido promovida a nivel nacional por el presidente Donald Trump, a pesar de que diversos estudios han demostrado que este tipo de fraude es extremadamente raro.
En resumen, ¿qué exige esta ley para el 2027?
Bajo este contexto, te revelamos que la nueva ley exige que los votantes presenten identificaciones que verifiquen su ciudadanía, como pasaportes, certificados de nacimiento o licencias de conducir con el estándar REAL ID.
Asimismo, se busca fortalecer la colaboración entre las diversas agencias con el fin de verificar el estatus legal de los ciudadanos. Autoridades, como el recaudador de impuestos de Miami-Dade, han señalado que se están preparando para establecer procedimientos más rigurosos de validación, lo que sugiere que se avecinan transformaciones importantes en la emisión de identificaciones.
- 1
GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: estados buscan evitar que HIJOS DE DETENIDOS terminen en cuidado temporal
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: PROHIBIRÁN la Green Card para este grupo INVOLUCRADO en caso CLAVE
- 3
ALERTA MÁXIMA por impactantes imágenes grabadas en Walmart de Kansas: MIRA el momento en que la naturaleza "asalta" el supermercado
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90