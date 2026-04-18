¡Atención! Según las últimas actualizaciones, se confirmó que, a partir del 1 de enero de 2027, las licencias de conducir en Florida reflejarán el estatus migratorio de sus titulares. El gobernador Ron DeSantis fue el encargado de dar el anuncio a través de la ley HB 991. La normativa exige que las identificaciones indiquen si el portador es ciudadano estadounidense, utilizando las letras “NC” para señalar a aquellos que no lo son. ¿Qué más se sabe sobre esta medida?

Alerta, inmigrantes: último cambio en la licencia de conducir ocasionará fuerte impacto para ellos

Para muchos, la preocupación por la visibilidad del estatus migratorio se ha convertido en un tema muy cuestionado en esta nueva legislación en Florida. El temor no radica únicamente en la existencia de datos sobre su situación, sino en las implicaciones que esto conlleva, como la posibilidad de discriminación y trato desigual.

Por ello, algunas organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y UnidosUS expresaron su oposición a la ley, advirtiendo que podría afectar de gran manera incluso a ciudadanos estadounidenses, especialmente a grupos vulnerables como personas mayores, votantes de bajos ingresos y mujeres que han cambiado su apellido recientemente.

Alerta roja, inmigrantes: último cambio en la licencia de conducir traerá fuerte impacto para ellos.

Frente a los últimos cambios en la licencia, las que a partir de inicio del 2027 evidenciarán el estatus de los titulares, el impacto emocional de la norma ya se siente entre quienes podrían verse obligados a portar identificaciones que los etiqueten como “no ciudadanos”.

Esta medida forma parte de un conjunto más amplio de requisitos destinados a regular el proceso electoral en el estado. Sus defensores argumentan que busca prevenir el fraude electoral, una narrativa que ha sido promovida a nivel nacional por el presidente Donald Trump, a pesar de que diversos estudios han demostrado que este tipo de fraude es extremadamente raro.

En resumen, ¿qué exige esta ley para el 2027?

Bajo este contexto, te revelamos que la nueva ley exige que los votantes presenten identificaciones que verifiquen su ciudadanía, como pasaportes, certificados de nacimiento o licencias de conducir con el estándar REAL ID.

Asimismo, se busca fortalecer la colaboración entre las diversas agencias con el fin de verificar el estatus legal de los ciudadanos. Autoridades, como el recaudador de impuestos de Miami-Dade, han señalado que se están preparando para establecer procedimientos más rigurosos de validación, lo que sugiere que se avecinan transformaciones importantes en la emisión de identificaciones.