¡Aviso importante! A partir del 1 de julio de 2026, todos los inmigrantes con estatus legal en Florida, EE. UU., que deseen obtener su licencia de conducir comercial (CDL) tendrán que cumplir con nuevos requisitos del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV). Asimismo, contar con la documentación migratoria vigente que demuestre su residencia.

Inmigrantes: desde el 1 de julio, estos documentos serán necesarios para probar residencia y sacar licencia CDL

Según los medios internacionales y las propias autoridades, esta medida, enmarcada en la Ley Agrícola SB 290, tiene como objetivo fortalecer las sanciones contra el fraude en los exámenes de la CDL.

Atentos, inmigrantes: desde el 1 de julio, estos documentos serán necesarios para probar residencia y sacar licencia CDL.

Estos son los documentos que deben presentar los inmigrantes para demostrar su residencia en Florida y así poder acceder a la licencia en el Estado del Sol:

Los solicitantes deben demostrar su presencia legal y autorización para trabajar . Para ello, DMV acepta varios documentos, entre los que se incluyen la Green card o el sello I‑551 en el pasaporte, el formulario I‑94 o la aprobación I‑797 de una petición migratoria, así como un permiso de trabajo vigente emitido por USCIS.

. Para ello, DMV acepta varios documentos, entre los que se incluyen la Green card o el sello I‑551 en el pasaporte, el formulario I‑94 o la aprobación I‑797 de una petición migratoria, así como un permiso de trabajo vigente emitido por USCIS. Presentar un número de Seguro Social , que puede ser comprobado a través de la tarjeta original, un formulario W‑2 o un talón de pago.

, que puede ser comprobado a través de la tarjeta original, un formulario W‑2 o un talón de pago. El inmigrante debe presentar dos comprobantes a su nombre. El DMV clasifica estos documentos en dos listas. La Lista A, incluye opciones como un contrato de alquiler vigente por más de seis meses, una escritura o hipoteca de vivienda firmada hace más de seis meses, o una licencia de clase E de Florida vigente. La Lista B, ofrece documentos complementarios, que pueden ser facturas de servicios públicos recientes, estados de cuenta bancarios, talones de pago, entre otros.

En resumen, deben mostrar un estatus migratorio legal verificable, así como la presentación de dos pruebas contundentes que demuestren la residencia en el estado. Esta medida busca asegurar que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos para acceder a ciertos beneficios o servicios.

¿Qué más se sabe de la implementación de la LEY HB 991?

A partir de julio, esta ley HB 991 en Florida obligará a que las nuevas licencias y las renovaciones incluyan el estatus migratorio del titular, ya sea ciudadano, residente o temporal.

La medida tendrá un efecto significativo en los migrantes que poseen una licencia de conducir comercial (CDL).