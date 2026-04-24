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ALERTA MÁXIMA en la entrada del Walmart de Abington: joven de 13 años que conducía una scooter lucha por su vida tras ser ATROPELLADO en grave accidente
Un adolescente resultó gravemente herido tras ser atropellado cerca de Walmart en Massachusetts y fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil de Boston.
Un grave accidente registrado cerca de un Walmart en Abington, Massachusetts, genera preocupación en Estados Unidos. Un adolescente de 13 años sufrió heridas graves tras ser atropellado mientras conducía una scooter cerca de la entrada este del establecimiento. El menor fue trasladado de emergencia en helicóptero a un hospital pediátrico especializado, mientras las autoridades investigan lo ocurrido en Walmart de EE. UU.
Niño fue trasladado en helicóptero al hospital tras ser atropellado en Abington.
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Joven de 13 años que conducía una scooter lucha por su vida tras ser atropellado cerca del Walmart de Abington
Según informó WCVB, el accidente ocurrió alrededor de las 5:18 p. m. del jueves en las inmediaciones de la entrada este del Walmart de Abington, ubicado sobre Brockton Avenue, en Massachusetts, Estados Unidos. El Departamento de Bomberos de Abington indicó que el adolescente de 13 años se desplazaba en una scooter cuando fue impactado por un vehículo que circulaba por la zona. Tras el fuerte atropello, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención médica.
Debido a la gravedad de sus heridas, el menor fue trasladado en helicóptero al Hospital Infantil de Boston. Sin embargo, la Policía de Abington señaló posteriormente que las lesiones del adolescente no serían potencialmente mortales.
El caso se encuentra bajo investigación.
Investigan grave atropello ocurrido en Walmart de EE. UU.
Las autoridades confirmaron que el conductor involucrado permaneció en el lugar del accidente y colaboró con la investigación policial tras el atropello ocurrido cerca del Walmart de Abington. Hasta el momento, no se ha informado si el conductor enfrentará cargos por este accidente registrado en Estados Unidos.
"Nuestros pensamientos están con este joven y su familia", declaró el jefe de bomberos de Abington, Jack Glynn, en un comunicado citado por WCVB.
La investigación continúa mientras las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el accidente en esta transitada zona cercana al Walmart en Massachusetts, un caso que ha generado preocupación por la seguridad vial en áreas comerciales de Estados Unidos.
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