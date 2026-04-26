¡Mucha atención! Este viernes 25 de abril, un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C., en Estados Unidos, tomó la decisión de suspender una de las políticas migratorias más severas promovidas por el actual presidente, Donald Trump: la prohibición de las solicitudes de asilo. La medida expone un importante revés para la administración anterior, que buscaba implementar restricciones drásticas para los inmigrantes.

Alerta, inmigrantes en EE. UU.: Corte de Apelaciones frena restricciones de asilo exigidos por Trump

'Telemundo 20 San Diego' y otros portales webs informaron que esta reciente decisión judicial marca un cambio notable en la política migratoria del país americano, especialmente luego de las restricciones impuestas por la administración Trump, que limitó el acceso al asilo bajo el argumento de una supuesta invasión en la frontera.

El tribunal concluyó de manera pública que el gobierno federal no puede prohibir a los inmigrantes que se encuentran en el país solicitar asilo, ya que tal acción contraviene la ley federal en materia de inmigración. Según especialistas en derecho, el derecho al asilo está firmemente respaldado por la normativa vigente.

Alerta, inmigrantes en EE. UU.: Corte de Apelaciones frena restricciones de asilo exigidos por Trump.

Por su parte, Narciso Cruz, especialista en esta materia, señaló lo siguiente: “Estamos hablando de la Constitución de Estados Unidos, donde el poder de otorgar asilo es un derecho que el Congreso concedió a los inmigrantes. El presidente puede hacer cumplir las leyes, pero no puede eliminar ese derecho”.

Asimismo, el fallo evidencia que las autoridades no pueden deportar a individuos a naciones donde podrían ser perseguidos sin antes asegurarles el debido proceso legal, lo que refuerza las obligaciones internacionales y los principios básicos de derechos humanos.

¿Qué más se sabe al respecto sobre la decisión de la Corte de Apelaciones?

Bajo este contexto y el notable avance judicial, el futuro del proceso de asilo permanece en un estado de incertidumbre.

Algunos especialistas han señalado que el gobierno podría seguir implementando restricciones en la práctica, lo que complicaría el acceso de los inmigrantes al sistema de asilo.