¡Pudo suceder una tragedia! En horas de la noche del sábado 25 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, esto luego que se registrara un tiroteo en las cercanías del evento, que tuvo lugar en un hotel Hilton en Washington.

Según informes oficiales, las fuerzas de seguridad arrestaron rápidamente al presunto tirador, mientras que el Servicio Secreto aseguró que tanto el republicano y la primera dama, Melania Trump, se encuentran bajo resguardo y a salvo.

¡Alerta! Trump fue evacuado de una cena tras escucharse disparos; presunto tirador fue detenido

Hace unas horas, el mandatario del país americano, Donald Trump, usó sus redes sociales para informar sobre un incidente que se llevó a cabo durante una cena de gala en Washington, junto a periodista, donde fue evacuado de inmediato tras escuchar disparos.

¡Alerta! Trump fue evacuado de una cena tras escucharse disparos; presunto tirador fue detenido.

En su post, Trump confirmó que "un tirador ha sido detenido" y sugirió que el evento no debería ser cancelado. "El tirador ha sido detenido, y he recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero nos guiaremos completamente por las autoridades", manifestó el líder de EE. UU. en su cuenta de Truth Social.

Trump junto a Melania Trump fueron escoltados del salón de baile del hotel Hilton, donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

Asimismo, el presidente americano destacó la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden, elogiando su “trabajo fantástico” y su “rapidez y valentía” en la situación.

Trump se refirió sobre el sospechoso tras atentado

Donald Trump se refirió sobre el sospechoso tras atentado.

El mandatario confirmó públicamente que salió ileso de este incidente de seguridad, en el cual un sospechoso fue detenido por las autoridades. En la conferencia de prensa, señaló que el atacante fue "neutralizado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto".

Al referirse al agresor, Trump lo describió como un “lobo solitario chiflado”, enfatizando que se trata de sujetos peligrosos que requieren atención. También defendió la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia presidencial, a pesar del reciente suceso.