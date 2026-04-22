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Administración de Trump pidió a la FIFA que histórica selección reemplace a Irán en el Mundial
La administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le pidió a la FIFA que una selección reemplace a Irán en el Mundial 2026.
¡Atención! Hay sorpresa en el mundo del fútbol debido a que la administración de Donald Trump le hizo una petición totalmente inesperada a la FIFA. Resulta que en Estados Unidos quieren que una selección reemplace a Irán en el Mundial 2026 que iniciará en junio del presente año, en Norteamérica.
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Según diversas fuentes internacionales, desde el país que organizará la Copa del Mundo quieren que Italia tome el puesto de la nación asiática en el certamen intercontinental. Esta petición tiene un fuerte argumento que ha desatado la polémica en todas partes.
Resulta que, como muchos saben, Estados Unidos tiene ciertos conflictos con Medio Oriente y por ello prefiere que Irán no entre a su territorio bajo ninguna circunstancia, aunque este no fue su excusa oficial. El por qué utilizado ante Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tiene que ver más con la grandeza de la selección europea.
Italia quedó eliminada del Mundial 2026 en el repechaje.
De acuerdo con la información brindada por Financial Times, la administración de Donald Trump le hizo esta petición argumentando que los cuatro títulos de la Copa del Mundo obtenidos por Italia, junto a su grandeza y reciente ausencia de esta competición, lo hacen candidato perfecto para reemplazar a Irán en el Mundial 2026.
¿En qué grupo del Mundial 2026 está Irán?
Irán comparte el Grupo G del Mundial 2026 junto a las selecciones de Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. La escuadra asiática debutará ante los de Oceanía el 15 de junio en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos.
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