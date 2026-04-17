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Canales del Mundial 2026 en Perú: la cantidad de partidos que podrás ver por cada señal

¡Atención, peruano! Ahora existen hasta tres señales que te llevarán todos los partidazos del Mundial 2026 y aquí te contaremos todo sobre ello.

Gary Huaman
Perú tendrá hasta tres señales para poder ver todos los partidos del Mundial 2026.
Perú tendrá hasta tres señales para poder ver todos los partidos del Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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¡Excelentes noticias para todo el pueblo peruano! A menos de dos meses para que empiece el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, se acaba de informar que una nueva señal llevará el certamen más importante del fútbol para nuestro territorio. En la siguiente nota podrás revisar los canales y la cantidad de duelos que se verán por cada una de ellas.

Fixture completo del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

PUEDES VER: Fixture del Mundial 2026: programación, horario y fechas confirmadas de todos los partidos

Uno de los primeros canales que confirmó que iba a transmitir el Mundial 2026 fue DirecTV, luego se sumó América TV y recientemente, Disney acaba de sorprender con la noticia de que llegó a un acuerdo para televisar estos encuentros.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá Disney Plus?

En su reciente comunicado, la organización del 'Ratón’ confirmó que Disney Plus Premium transmitirá únicamente 30 partidos del Mundial 2026 y podrá verse en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, así se repartirán estos encuentros:

  • Fase de grupos: 22 partidos
  • Dieciseisavos de final: 2 partidos
  • Octavos de final: 1 partido
  • Cuartos de final: 1 partido
  • Semifinales: 2
  • Final.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV?

Al igual que Disney Plus, América TV no transmitirá todos los encuentros en su totalidad, sino que pasará 40 enfrentamientos y se podrán ver en señal abierta por el canal 4 y su aplicativo, América TV GO. Así se repartirán sus duelos:

  • Fase de grupos: 25 partidos
  • Dieciseisavos de final: 6 partidos
  • Octavos de final: 4 partidos
  • Cuartos de final: 2 partidos
  • Semifinales: 2
  • Final.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá DirecTV?

A diferencia de los mencionados anteriormente, DirecTV es la única operadora que transmitirá los 104 partidos que se llevarán a cabo y lo transmitirá para toda Sudamérica, de los cuales, 64 serán exclusivos. Es decir, estos no podrán verse por señal abierta (América TV), ni Disney plus e irán por su canal DSPORTS y la plataforma de streaming DGO.

  • Fase de grupos: 72 partidos
  • Dieciseisavos de final: 16 partidos
  • Octavos de final: 8 partidos
  • Cuartos de final: 4 partidos
  • Semifinales: 2 partidos
  • Final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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