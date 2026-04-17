Canales del Mundial 2026 en Perú: la cantidad de partidos que podrás ver por cada señal

¡Excelentes noticias para todo el pueblo peruano! A menos de dos meses para que empiece el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, se acaba de informar que una nueva señal llevará el certamen más importante del fútbol para nuestro territorio. En la siguiente nota podrás revisar los canales y la cantidad de duelos que se verán por cada una de ellas.

Uno de los primeros canales que confirmó que iba a transmitir el Mundial 2026 fue DirecTV, luego se sumó América TV y recientemente, Disney acaba de sorprender con la noticia de que llegó a un acuerdo para televisar estos encuentros.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá Disney Plus?

En su reciente comunicado, la organización del 'Ratón’ confirmó que Disney Plus Premium transmitirá únicamente 30 partidos del Mundial 2026 y podrá verse en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Además, así se repartirán estos encuentros:

Fase de grupos: 22 partidos

Dieciseisavos de final: 2 partidos

Octavos de final: 1 partido

Cuartos de final: 1 partido

Semifinales: 2

Final.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV?

Al igual que Disney Plus, América TV no transmitirá todos los encuentros en su totalidad, sino que pasará 40 enfrentamientos y se podrán ver en señal abierta por el canal 4 y su aplicativo, América TV GO. Así se repartirán sus duelos:

Fase de grupos: 25 partidos

Dieciseisavos de final: 6 partidos

Octavos de final: 4 partidos

Cuartos de final: 2 partidos

Semifinales: 2

Final.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 transmitirá DirecTV?

A diferencia de los mencionados anteriormente, DirecTV es la única operadora que transmitirá los 104 partidos que se llevarán a cabo y lo transmitirá para toda Sudamérica, de los cuales, 64 serán exclusivos. Es decir, estos no podrán verse por señal abierta (América TV), ni Disney plus e irán por su canal DSPORTS y la plataforma de streaming DGO.