Para nadie es un secreto que Erick Noriega es el peruano con el mejor presente en la actualidad. Tras su partida de Alianza Lima al fútbol brasileño, el volante nacional no ha parado de ser pieza clave en Gremio de Porto Alegre y sus buenas actuaciones han despertado el interés de gigantes del fútbol europeo, como el Sporting Lisboa de Portugal, por ejemplo.

Ahora último, el representante del futbolista peruano, Guillermo Zariquiey, declaró que Erick Noriega sí está en el radar de varios equipos y que ha podido contactarse con varios de ellos. Pero no solo eso, sino que se animó a tasar a su representado y señalar que saldría de Gremio por un valor entre 8 y 10 millones de euros.

“Es normal que un jugador como Erick Noriega esté en el radar de muchos equipos europeos; eso no significa que van a contratarlo (…). Hace unas semanas salió el tema de Atalanta y no caminó porque los equipos dependen de vender jugadores, entre otras cosas”, empezó declarando el representante para el canal de YouTube 'Sin TV'.

Luego, se refirió a la posibilidad de que el volante pueda llegar al Sporting Lisboa de Portugal: “Ahora trasciende lo de Sporting, es un equipo importante de Europa, ahí jugó Carrillo, y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Tuvimos reuniones con varios clubes, entre ellos Sporting, pero esto no significa que lo van a contratar; de momento han mostrado interés”.

Al ser consultado sobre si se va a llevar a cabo la transacción, Zariquiey declaró que va a ser imposible que Gremio pueda retener a Noriega y que, si va a salir, entonces sería por un fuerte monto: “Va a ser difícil que Gremio pueda retener a Erick, ante alguna propuesta importante va a salir. La propuesta debe ser integral: crecimiento futbolístico, financiero y personal (…). No lo veo saliendo por menos de 8 o 10 millones de euros”.

Finalmente, reveló que Alianza Lima aún mantiene el 20% del porcentaje de Erick Noriega para una futura venta.



