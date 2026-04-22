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¿Lamine Yamal se pierde el clásico ante Real Madrid y la Copa del Mundo? Revelan la lesión del español

¡Se prenden las alarmas! Lamine Yamal podría quedarse fuera del clásico ante el Real Madrid e incluso peligra su participación en el Mundial con la selección de España.

Gary Huaman
Lamine Yamal salió lesionado tras patear el penal del triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo.
Lamine Yamal salió lesionado tras patear el penal del triunfo del Barcelona ante Celta de Vigo. | Foto: AFP
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Se vienen problemas para el FC Barcelona y la selección de España, pues Lamine Yamal sufrió una fuerte lesión en medio de la recta final de LaLiga y la participación de la Roja en el Mundial 2026. De acuerdo a los primeros informes, el futbolista de 18 años no solo podría perderse el clásico ante los merengues, sino que también se vería comprometida su presencia en la cita mundialista.

Lamine Yamal se retiró del campo de juego tras anotar el 1-0 del Barcelona ante Celta.

PUEDES VER: Lamine Yamal anotó de penal: sintió un tirón y pidió su cambio tras posible lesión

Corría el minuto 39 cuando el árbitro pitó penal a favor del Barcelona sobre Celta de Vigo por una falta en contra de Lamine Yamal y fue el propio futbolista de 18 años quien se encargó de ejecutar este disparo. La buena noticia fue que el español no falló, pero la mala es que sintió un tirón, se arrojó al campo de juego con signos de mucho dolor y pidió su cambio de inmediato.

¿Qué lesión sufrió Lamine Yamal tras el Barcelona vs Celta de Vigo?

De acuerdo a Mundo Deportivo, las primeras investigaciones arrojan que Lamine Yamal sufrió una rotura en el isquiotibial izquierdo y apuntan a que puede estar de baja un mínimo de cinco semanas, con lo que llegaría justo para el inicio del Mundial.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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