- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Garcilaso
- Alianza Lima
- Cristal vs Atlético Grau
- Barcelona vs Celta
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
Barcelona vs Celta de Vigo: alineaciones, hora y dónde ver partido por LaLiga de España
Barcelona vs. Celta de Vigo se enfrentarán por la fecha 32 de LaLiga de España este miércoles 22 de abril, en el Spotify Camp Nou.
Barcelona recibirá en el Camp Nou a Celta de Vigo por la fecha número 32 de LaLiga de España, este miércoles 22 de abril desde las 14.30 horas de Perú. La transmisión del partido será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica y a continuación te brindamos todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de este emocionante encuentro de fútbol europeo.
Los azulgranas prácticamente son campeones del torneo ibérico porque le sacan 6 unidades al Real Madrid. Además, al haber quedado eliminados de la Champions League y Copa del Rey este es el único torneo que les queda en el año, por lo que tienen la obligación de ganarlo para darle una alegría a su hinchada.
Barcelona vs. Celta de Vigo: horarios del partido
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 13.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 14.30 horas
- Bolivia y Venezuela: 15.30 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 16.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Celta de Vigo?
La transmisión del partido entre Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga de España será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online vía Disney Plus o Movistar Play si cuentas con una suscripción a algunas de las mencionadas plataformas de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante.
Barcelona se perfila como campeón de LaLiga.
Barcelona vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones
- Barcelona: Joan Garcia; Kounde; Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric o De Jong; Lamine, Fermín, Olmo; y Ferran o Lewandowski.
- Celta: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira; Rueda, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Williot y Jutglá.
Barcelona vs. Celta de Vigo: historial
En toda la historia del fútbol europeo, ambos clubes se han enfrentado en un total de 135 chances. Barcelona se llevó la victoria en 75 ocasiones, Celta de Vigo apenas en 28, y empataron en 32 oportunidades. Los azulgranas anotaron 298 goles y el cuadro celeste 160 veces.
¿En qué estadio juega Barcelona vs. Celta de Vigo?
El partido se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, inaugurado en 1957, ubicado en laAv. Central 465, Los Olivos, Cataluña. Este enorme recinto deportivo es hogar del Barcelona y recientemente fue ampliado, por lo que cuenta con espacio en sus tribunas para albergar a más de 100 mil hinchas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
