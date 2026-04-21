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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de abril: programación, horarios y canales de TV

¡Se vienen tremendos partidazos! Desde la Liga 1 2026, hasta la Premier League, LaLiga de España, Ligue 2 y más torneos. Revisa aquí la programación.

Gary Huaman
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este miércoles 22 de abril.
Revisa la programación de los partidos que se jugarán este miércoles 22 de abril. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 22 de abril, se nos vienen emocionantes encuentros por diferentes torneos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, habrá acción en la Liga 1 2026 con la participación de Universitario y Sporting Cristal; mientras que en LaLiga de España jugará el Barcelona y en la Premier League, el Manchester City de Pep Guardiola, entre otros enfrentamientos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.

Se confirmó el estadio donde Sporting Cristal jugará de local ante Junior y Palmeiras

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Partidos de hoy por Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético1.00 p. m.L1 Max
Atlético Grau vs Sporting Cristal3.15 p. m.L1 Max
Cusco FC vs FC Cajamarca6.00 p. m.L1 Max
Universitario vs Deportivo Garcilaso8.30 p. m.L1 Max.

Partidos de hoy por Premier League

PartidoHorarioCanal
Bournemouth vs Leeds United2.00 p. m.Disney Plus
Burnley vs Manchester City2.00 p. m.ESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Elche vs Atlético de Madrid12.00 p. m.ESPN 5 y Disney Plus
Real Sociedad vs Getafe1.00 p. m.DSports y DGO
Barcelona vs Celta de Vigo2.30 p. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Ligue 2

PartidoHorarioCanal
PSG vs Nantes12.00 p. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa de Alemania

PartidoHorarioCanal
Leverkusen vs Bayern Múnich1.45 p. m.ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa de Italia

PartidoHorarioCanal
Atalanta vs Lazio2.00 p. m.DSports y DGO.

Partidos de hoy por Copa de Francia

PartidoHorarioCanal
Strasburgo vs Nice2.00 p. m.DSports y DGO.

Partidos de hoy por Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
DIM vs Boyacá Chicó6.20 p. m.RCN
Fortaleza vs América de Cali8.30 p. m.RCN.

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Oriente2.00 p. m.Fútbol Canal y Entel TV
Real Potosí vs Guabirá5.00 p. m.Fútbol Canal y Entel TV
Blooming vs Nacional Potosí7.00 p. m.Fútbol Canal y Entel TV.

Partidos de hoy por Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Leones del Norte vs Manta11.00 a. m.Zapping Sports
Delfín vs Independiente del Valle1.00 p. m.Zapping Sports
Cuenca vs Orense3.30 p.m.Zapping Sports
Barcelona SC vs Mushuc Runa6.00 p. m.Zapping Sports
LDU Quito vs Aucas8.00 p. m.Zapping Sports.

Partidos de hoy por Liga MX

PartidoHorarioCanal
Atlas vs Tigres8.00 p. m.TUDN y Univision
San Luis vs Santos8.00 p. m.Disney Plus
Mazatlán vs Toluca8.00 p. m.Azteca Deportes
Necaxa vs Chivas10.05 p. m.Claro Sports y Pluto TV
Tijuana vs Pachuca10.06 p. m.FOX One

Partidos de hoy por Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Bahia vs Remo5.00 p. m.Premiere
Goiás vs Cruzeiro5.00 p. m.Amazon Prime
Santos vs Coritiba5.30 p. m.Amazon Prime
Athletic Club vs Internacional6.30 p. m.Amazon Prime
Fortaleza vs CRB6.30 p. m.Amazon Prime
RB Bragantino vs Mirassol7.30 p. m.Amazon Prime
Flamengo vs Vitoria7.30 p. m.DSports y DGO.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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