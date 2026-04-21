Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de abril: programación, horarios y canales de TV

Este miércoles 22 de abril, se nos vienen emocionantes encuentros por diferentes torneos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, habrá acción en la Liga 1 2026 con la participación de Universitario y Sporting Cristal; mientras que en LaLiga de España jugará el Barcelona y en la Premier League, el Manchester City de Pep Guardiola, entre otros enfrentamientos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy .

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Partidos de hoy por Liga 1 2026

Partido Horario Canal Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético 1.00 p. m. L1 Max Atlético Grau vs Sporting Cristal 3.15 p. m. L1 Max Cusco FC vs FC Cajamarca 6.00 p. m. L1 Max Universitario vs Deportivo Garcilaso 8.30 p. m. L1 Max.

Partidos de hoy por Premier League

Partido Horario Canal Bournemouth vs Leeds United 2.00 p. m. Disney Plus Burnley vs Manchester City 2.00 p. m. ESPN 5 y Disney Plus.

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Elche vs Atlético de Madrid 12.00 p. m. ESPN 5 y Disney Plus Real Sociedad vs Getafe 1.00 p. m. DSports y DGO Barcelona vs Celta de Vigo 2.30 p. m. ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Ligue 2

Partido Horario Canal PSG vs Nantes 12.00 p. m. ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa de Alemania

Partido Horario Canal Leverkusen vs Bayern Múnich 1.45 p. m. ESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa de Italia

Partido Horario Canal Atalanta vs Lazio 2.00 p. m. DSports y DGO.

Partidos de hoy por Copa de Francia

Partido Horario Canal Strasburgo vs Nice 2.00 p. m. DSports y DGO.

Partidos de hoy por Liga de Colombia

Partido Horario Canal DIM vs Boyacá Chicó 6.20 p. m. RCN Fortaleza vs América de Cali 8.30 p. m. RCN.

Partidos de hoy por Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Always Ready vs Oriente 2.00 p. m. Fútbol Canal y Entel TV Real Potosí vs Guabirá 5.00 p. m. Fútbol Canal y Entel TV Blooming vs Nacional Potosí 7.00 p. m. Fútbol Canal y Entel TV.

Partidos de hoy por Liga de Ecuador

Partido Horario Canal Leones del Norte vs Manta 11.00 a. m. Zapping Sports Delfín vs Independiente del Valle 1.00 p. m. Zapping Sports Cuenca vs Orense 3.30 p.m. Zapping Sports Barcelona SC vs Mushuc Runa 6.00 p. m. Zapping Sports LDU Quito vs Aucas 8.00 p. m. Zapping Sports.

Partidos de hoy por Liga MX

Partido Horario Canal Atlas vs Tigres 8.00 p. m. TUDN y Univision San Luis vs Santos 8.00 p. m. Disney Plus Mazatlán vs Toluca 8.00 p. m. Azteca Deportes Necaxa vs Chivas 10.05 p. m. Claro Sports y Pluto TV Tijuana vs Pachuca 10.06 p. m. FOX One

Partidos de hoy por Copa de Brasil