Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de abril: programación, horarios y canales de TV

Este miércoles 22 de abril, se nos vienen emocionantes encuentros por diferentes torneos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, habrá acción en la Liga 1 2026 con la participación de Universitario y Sporting Cristal; mientras que en LaLiga de España jugará el Barcelona y en la Premier League, el Manchester City de Pep Guardiola, entre otros enfrentamientos. A continuación podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
|1.00 p. m.
|L1 Max
|Atlético Grau vs Sporting Cristal
|3.15 p. m.
|L1 Max
|Cusco FC vs FC Cajamarca
|6.00 p. m.
|L1 Max
|Universitario vs Deportivo Garcilaso
|8.30 p. m.
|L1 Max.
Partidos de hoy por Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Bournemouth vs Leeds United
|2.00 p. m.
|Disney Plus
|Burnley vs Manchester City
|2.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney Plus.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Elche vs Atlético de Madrid
|12.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney Plus
|Real Sociedad vs Getafe
|1.00 p. m.
|DSports y DGO
|Barcelona vs Celta de Vigo
|2.30 p. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Ligue 2
|Partido
|Horario
|Canal
|PSG vs Nantes
|12.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Copa de Alemania
|Partido
|Horario
|Canal
|Leverkusen vs Bayern Múnich
|1.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por Copa de Italia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atalanta vs Lazio
|2.00 p. m.
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Copa de Francia
|Partido
|Horario
|Canal
|Strasburgo vs Nice
|2.00 p. m.
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|DIM vs Boyacá Chicó
|6.20 p. m.
|RCN
|Fortaleza vs América de Cali
|8.30 p. m.
|RCN.
Partidos de hoy por Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs Oriente
|2.00 p. m.
|Fútbol Canal y Entel TV
|Real Potosí vs Guabirá
|5.00 p. m.
|Fútbol Canal y Entel TV
|Blooming vs Nacional Potosí
|7.00 p. m.
|Fútbol Canal y Entel TV.
Partidos de hoy por Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Leones del Norte vs Manta
|11.00 a. m.
|Zapping Sports
|Delfín vs Independiente del Valle
|1.00 p. m.
|Zapping Sports
|Cuenca vs Orense
|3.30 p.m.
|Zapping Sports
|Barcelona SC vs Mushuc Runa
|6.00 p. m.
|Zapping Sports
|LDU Quito vs Aucas
|8.00 p. m.
|Zapping Sports.
Partidos de hoy por Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlas vs Tigres
|8.00 p. m.
|TUDN y Univision
|San Luis vs Santos
|8.00 p. m.
|Disney Plus
|Mazatlán vs Toluca
|8.00 p. m.
|Azteca Deportes
|Necaxa vs Chivas
|10.05 p. m.
|Claro Sports y Pluto TV
|Tijuana vs Pachuca
|10.06 p. m.
|FOX One
Partidos de hoy por Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Bahia vs Remo
|5.00 p. m.
|Premiere
|Goiás vs Cruzeiro
|5.00 p. m.
|Amazon Prime
|Santos vs Coritiba
|5.30 p. m.
|Amazon Prime
|Athletic Club vs Internacional
|6.30 p. m.
|Amazon Prime
|Fortaleza vs CRB
|6.30 p. m.
|Amazon Prime
|RB Bragantino vs Mirassol
|7.30 p. m.
|Amazon Prime
|Flamengo vs Vitoria
|7.30 p. m.
|DSports y DGO.