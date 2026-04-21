Conmebol confirmó estadio para partidos como local de Sporting Cristal en Copa Libertadores

¡Es oficial! Conmebol confirmó la sede de los dos partidos de Sporting Cristal como local que le restan por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste jugará en el estadio Alejandro Villanueva, que promete convertirse en una caldera por la asistencia de los hinchas del club bajopontino.

A través de su portal, el ente rector del fútbol sudamericano reveló que Cristal se enfrentará a Junior (28 de abril) y Palmeiras (5 de mayo) en Matute. Recordemos que su primer encuentro por el Grupo F, ante Cerro Porteño, lo había disputado en el estadio Miguel Grau del Callao.

Cabe señalar que el único partido que los rimenses jugaron en el coloso victoriano este año fue ante Carabobo, por la Fase 3, duelo que perdieron 2-1, pero finalmente los entonces dirigidos por Paulo Autuori accedieron a la zona de grupos tras imponerse en la tanda de penales.

Sporting Cristal ya jugó ante Carabobo en Matute

Una situación curiosa es que Sporting Cristal jugará tres partidos en Matute durante un lapso de 11 días. Además de los duelos coperos, también visitará a Alianza Lima, el 9 de mayo, por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Recordemos que los dirigidos por Zé Ricardo marchan segundos en la tabla del Grupo F, con tres puntos, al igual que Cerro Porteño, pero recordemos que el criterio de desempate en puntos en esta edición de la Libertadores es el saldo de enfrentamientos directos.