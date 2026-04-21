Sporting Cristal vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

En el calor de Piura, Sporting Cristal visita a Atlético Grau por el partido de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque en el Estadio Campeones del 36 se juega el miércoles 22 de abril a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto por internet en Libero.pe.

El cuadro celeste viene de una importante victoria en casa ante UTC por 3-2. Sobre el final, el plantel de Zé Ricardo se complicó más de la cuenta y estuvo cerca de ceder puntos en el Estadio Alberto Gallardo. Es por ello que ahora tratará de dar el golpe en Piura ante un rival que está muy comprometido con la zona de descenso.

Se espera ciertas variantes en la alineación de Sporting Cristal, más aún al saber que el fin de semana viajarán a provincia y que luego tendrán un choque clave ante Junior de Barranquilla por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Calendario apretado para los celestes que no quieren dejar nada al azar para sostener la confianza de su fiel afición.

Por primera vez en la temporada, el estratega brasileño visitará una región ajena a Lima con Sporting Cristal. Es un momento crucial para el club en su afán de ir robando puntos fuera de casa, pensando en lo que será la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026. Y es que actualmente son séptimos con 14 unidades y están a 12 puntos del líder Alianza Lima.

En el caso de Atlético Grau, solo ha ganado una vez en la temporada y luego registra cuatro empates y cinco derrotas. Malos números para el plantel de Gerardo Ameli, que espera aprovechar el cansancio de los celestes para superarlos a lo largo de los 90 minutos. A esta hora, los albos son penúltimos con siete puntos y se ubican en zona de descenso.

Atlético Grau anuncia partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se juega este miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36 de Piura. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, por lo que no se guardarán nada en los siguientes 90 minutos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El choque entre albos y celestes inicia a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14.15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15.15 horas

Venezuela, Bolivia: 16.15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 16.15 horas

España: 22.15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Asimismo, tienes la opción vía streaming en los aplicativos de Movistar TV App y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Atlético Grau

Atlético Grau: Patricio Álvarez, Elsar Rodas, Ignacio Tapia, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Diego Rodríguez, Rafael Guarderas, Adrián de la Cruz, Emiliano Franco, Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz.

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Sporting Cristal y Atlético Grau se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1/composición LR.

Sporting Cristal vs Atlético Grau: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Atlético Grau en Piura. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ATLÉTICO GRAU EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 3.20 3.00 2.32 Betano 3.25 3.10 2.35 Bet365 3.10 3.20 2.25 1XBet 3.20 3.04 2.32 Doradobet 3.20 3.10 2.42

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