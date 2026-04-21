¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Sporting Cristal se enfrentará a Atlético Grau el miércoles 22 de abril por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Campeones del 36 sin público por falta de garantías. Conoce aquí a qué hora y en dónde ver este emocionante encuentro por el primer campeonato del año.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El partido entre Sporting Cristal ante Atlético Grau por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 está programado para disputarse el miércoles 22 de abril en el Estadio Campeones del 36, Sullana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

Conoce los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Cristal vs Atlético Grau, válido por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

México y Centroamérica: 2.15 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.15 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 5.15 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.15 p. m.

Sporting Cristal llega al partido ante Atlético Grau luego de vencer a UTC

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Sporting Cristal contra Atlético Grau, por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, tendrás que sintonizar 'L1 MAX' (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Sporting Cristal vs Atlético Grau: previa del partido

Cristal y Atlético Grau se medirán en la jornada 10 del Torneo Apertura en un partido que fue reprogramado a causa de los compromisos internacionales, específicamente la Copa Libertadores 2026.

Atlético Grau llega al partido ante Cristal con una derrota ante Los Chankas

Los equipos llegan al encuentro en situaciones distintas. El conjunto celeste ha logrado recuperarse al obtener una victoria en la jornada 11, mientras que el equipo del norte sufrió una derrota.

En la tabla del Apertura, Sporting Cristal se sitúa en el séptimo puesto con un total de 14 puntos, mientras que Atlético Grau ocupa la penúltima posición con solo 7 puntos.

Los dos equipos requieren triunfos con urgencia, considerando la clasificación anual de la Liga 1, que determinará al campeón y a los equipos que descenderán a la segunda división.