Figura de Los Chankas 'minimizó' goleada de Alianza Lima y lanzó fuerte advertencia: "Podemos ganarle"

Carlos Pimienta, figura de Los Chankas CyC, habló sobre la reciente goleada de Alianza Lima a Cusco FC por 8-0 en Matute y si bien resaltó que fue un buen partido por parte de los blanquiazules, el resultado pasó más por el mal desempeño del elenco cusqueño. Además, enfatizó en que el cuadro de Andahuaylas está preparado para ganarle a cualquiera.

En diálogo con el podcast de YouTube ‘¿Eres o te haces?’, Carlos Pimienta fue consultado sobre la diferencia de goles que le sacó Alianza Lima (+16) a Los Chankas (+10) y si es que tienen miedo, a lo que respondió tajantemente:

“Sí, sí, lo vi el partido. Y la verdad que fue... yo creo que fue un buen partido de Alianza, pero fue más... más el mal partido de Cusco que... que otra cosa. Los muchachos de Cusco pasaron por un... un día terrible, digamos, que no es poco común en el fútbol pero... pero suele pasar”, empezó declarando.

“Hay noches que... que no estás y no te sale nada y pasan esas cosas. Pero no es algo muy normal que pase habitualmente en el fútbol. Yo creo que, obviamente, Alianza tiene... tiene mucho potencial, es un equipo grande del país que va a buscar el título y... y tiene con qué. Tiene muchos jugadores de élite, digamos, que son muy buenos”, añadió el defensa de Los Chankas.

Luego, el futbolista uruguayo fue consultado si le tienen miedo a Alianza Lima y lejos de decir que sí, aseveró que pueden ganarle a cualquiera.

“No, no, la verdad que nosotros desde el torneo pasado ya salimos a jugar y... y vamos partido a partido y la verdad que como equipo, como equipo no nos sentimos inferior a nadie. A nadie. Sabemos que como equipo, y lo hemos demostrado, que le podemos ganarle a cualquiera”, sentenció.