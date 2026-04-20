Alianza Lima y los resultados que necesita para ser campeón del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima celebró por todo lo alto su reciente victoria de 8-0 sobre Cusco FC. El elenco blanquiazul se consolida como el líder del Torneo Apertura 2026, pero no puede dormir en sus laureles si realmente desea el título del certamen. Sabe que Chankas es el rival directo a batir en las seis jornadas restantes, por lo que acá te damos a conocer qué resultados necesitan los de Pablo Guede para festejar el primer objetivo del año.

Próximos partidos de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

Estos son los seis partidos que le restan a Alianza Lima para concluir el Torneo Apertura 2026:

Atlético Grau vs Alianza Lima

Alianza Lima vs CD Moquegua

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Cienciano vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Chankas

FC Cajamarca vs Alianza Lima

Son tres partidos en casa y otros tres fuera de la capital limeña. Evidentemente, ante Cienciano y FC Cajamarca son cotejos que corresponden a la altura, mientras que uno de los choques claves en Matute será ante su similar de Chankas, en el que podría definir el título del Torneo Apertura 2026.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura 2026?

En primera instancia, es preciso recordar que así se encuentra la tabla de posiciones tras el cierre de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Vale aclarar que hay equipos que tienen cotejos pendientes de la jornada 10, debido a que la programación se dividió a causa de las elecciones nacionales. Justamente, uno de los equipos que tiene un choque en reserva es Chankas.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 11 16 26 2. Chankas 10 10 26 3. Cienciano 10 11 22 4. Universitario 10 4 18

Los blanquiazules son líderes por mejor diferencia de goles que Chankas, pero los de Andahuaylas tienen un partido más por delante. Sin embargo, tienen el cotejo directo ante Alianza Lima en Matute. Estos son los compromisos que le faltan a los guerreros:

Chankas vs Cienciano

ADT vs Chankas

Chankas vs Deportivo Garcilaso

Cusco FC vs Chankas

Chankas vs CD Moquegua

Alianza Lima vs Chankas

Chankas vs UTC

Bajo esa línea, Alianza Lima necesita ganar todos los partidos que tiene por delante, incluido el choque directo ante Chankas en Matute. Solo así, el cuadro de Pablo Guede igualará en puntos ante los de Andahuaylas si en casa suman puntaje perfecto en las jornadas restantes. Y es que los ‘íntimos‘ tienen mejor diferencia de goles que los catalogarían automáticamente como campeones del Torneo Apertura.

En otro contexto, los blanquiazules pueden esperar un tropiezo de Chankas ante Cienciano que está peleando el torneo, así como otro ante Cusco FC y/o ADT. Son rivales complicados que podrían pelear de tú a tú para que no sigan sumando de a tres. En el caso de Alianza Lima, puede que tropiece ante Cienciano o Sporting Cristal, por lo que necesita que los guerreros no sostengan una diferencia de más de tres puntos.