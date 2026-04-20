Figura de la selección mexicana reveló su admiración por Alianza Lima: "Un equipo muy..."

En su objetivo de ser tricampeón, Alianza Lima dio un paso en falso al caer 3-0 ante la Universidad San Martín en la primera gran final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. Sin embargo, todavía tiene la chance de forzar un extra game si es que esta vez consigue obtener una victoria.

Una de las figuras del elenco santo fue Paola Rivera, quien es la armadora titular y declaró después de la holgada victoria que obtuvo su equipo en este primer asalto disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes.

"La clave del triunfo fue la fuerza del equipo, la unión y la comunicación de todo el grupo", dijo la también jugadora y figura de la selección mexicana, quien además halagó el nivel de Alianza Lima, un rival al que calificó de fuerte, pero que neutralizaron porque lo estudiaron al detalle.

“Considero que estudiamos mucho al rival; realmente es un equipo muy fuerte, pero supimos potenciar nuestras fortalezas para este encuentro", agregó Rivera en diálogo con el programa Más Vóley, de Radio Ovación.

Video: Ovación.

Recordemos que el marcador final de este encuentro fue 3 sets a 0 en favor de la San Martín frente a las ‘íntimas’ y los parciales quedaron 25-23, 25-23 y 25-21.

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y dónde ver la segunda final

La segunda final entre Alianza Lima vs San Martín se juega este domingo 26 de abril, a partir de las 17.00 hora peruana. La transmisión estará a cargo de Latina (TV, web y app), además también lo puedes seguir en la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.