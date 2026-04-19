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Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley

El equipo de la San Martín aplastó a Alianza Lima con un contundente 3-0 y dio un gran paso para quedarse con el título de la Liga Peruana de Vóley.

    Gary Huaman
    Alianza Lima y la Universidad San Martín jugarán la segunda final de la Liga Peruana de Vóley.
    Alianza Lima y la Universidad San Martín jugarán la segunda final de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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    ¡La Universidad San Martín dio el golpe! Las santas aplastaron por 3-0 a Alianza Lima y se quedaron con la final de ida de la Liga Peruana de Vóley. Ahora, las dirigidas por Facundo Morando deben ganar el siguiente encuentro para forzar un extragame para definir el título de la temporada. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del otro compromiso.

    Universitario venció 3-0 a Géminis por Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Universitario venció 3-0 a Géminis por la Liga Peruana de Vóley y está a un paso del tercer lugar

    ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

    La segunda final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín está pactada para el próximo domingo 26 de abril.

    ¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

    El duelo entre Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley está pactada para las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador.

    San Martín y Alianza Lima se enfrentaron por la final de ida de la Liga Peruana de Vóley.

    San Martín y Alianza Lima se enfrentaron por la final de ida de la Liga Peruana de Vóley.

    ¿Dónde ver la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín?

    La transmisión del Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina TV (02 y 702) y Latina TV GO.

    ¿Qué pasa si Alianza Lima gana a San Martín en la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

    Si es que Alianza Lima logra imponerse en la segunda final ante San Martín, entonces la llave estará igualada y definirán al campeón de la Liga Peruana de Vóley en un extragame que se llevará a cabo el miércoles 29 de abril.

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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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