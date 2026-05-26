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Alianza Lima le respondió a presidente de Géminis que dijo que Ysabella Sánchez iba a su club: "Ellos juran"

Luis Linares, presidente de Deportivo Géminis, reveló que Ysabella Sánchez volverá a su club, para sorpresa de todos, y el cuadro íntimo no dudó en responderle con dos publicaciones contundentes.

    Gary Huaman
    Ysabella Sánchez jugará una temporada más en Alianza Lima.
    Ysabella Sánchez jugará una temporada más en Alianza Lima. | Foto: composición Líbero
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    El nombre de Ysabella Sánchez ha estado en tendencia en las últimas horas por recientes declaraciones de Luis Linares, presidente de Deportivo Géminis, quien señaló que la atacante peruana tiene muchas ganas de volver al cuadro de Puente Piedra y que firmó su renovación con Alianza Lima por última vez.

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    Chabela’ tiene mucho tiempo en Géminis, conversé con ella hace poco, le dije ‘Chabela, ¿cómo vamos?’, me dijo ‘acabo de firmar’”, empezó declarando el mandamás del equipo en el programa de Latina 'Somos Vóley'. Tras esto, soltó la ‘bomba’ de que Ysabella tiene pensado regresar a su club: “No puedo decirles, pero ya les voy a contar. Me dijo que "es la última vez que firmo por Alianza, la próxima regreso a Géminis".

    Como era de esperarse, el cuadro blanquiazul se pronunció en sus redes sociales y difundió dos publicaciones contundentes sobre ‘Chabelita’. Primero compartió una imagen de la voleibolista celebrando el título de la Liga Peruana de Vóley y escribió: “‘Chabelita ya no quiere jugar en Alianza. Chabe: "Ellos juran”.

    Pero ahí no quedó todo. Alianza Lima también publicó un video en el que se ve a la voleibolista anotando un punto en la final y festejando el tricampeonato: “Ya sabemos que todos quieren tener a Chabelita, pero ella se queda solo en su lugar feliz”, seguido de un emoji de un guiño y otro de un corazón azul.

    Recordemos que Ysabella Sánchez se formó en Deportivo Géminis, donde debutó como profesional y estuvo varias temporadas hasta que llegó a Alianza Lima en 2020. Tras el tricampeonato obtenido, la directiva de Alianza Lima, Cenaida Uribe, reveló que ‘Chabelita’ renovó contrato con los íntimos hasta la temporada 2027/28.

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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