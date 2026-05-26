Perú será sede de los ISA World Surfing Games 2026 en el CAR Punta Rocas del IPD

Nuestro país sigue afianzándose como uno de los epicentros globales más importantes para la práctica del surf. Esto se confirma luego de que la International Surfing Association (ISA) ratificara al Perú como el anfitrión de los ISA World Surfing Games 2026, un evento programado del 6 al 15 de noviembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas IPD, escenario reconocido como uno de los más icónicos para este deporte en toda la región.

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Por su parte, Sergio Ludeña Visalot, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), puso en relieve la relevancia del acuerdo alcanzado con la ISA, que hizo posible que el país fuera elegido para albergar esta destacada competencia internacional.

“Para el Perú, ser sede de los ISA World Surfing Games 2026 representa un paso muy importante en el desarrollo del surf a nivel nacional e internacional. Nuestro país tiene una profunda conexión con este deporte, y eventos como este consolidan ese legado, impulsando nuevas generaciones de atletas”, señaló el titular del IPD.

Del mismo modo, el directivo hizo hincapié en que este torneo será una pieza clave dentro de la ruta clasificatoria hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de potenciar la imagen deportiva internacional del país.

“Los WSG serán un momento clave en el camino de clasificación olímpica, luego de los Juegos Asiáticos. Este clasificatorio olímpico no solo proyecta al Perú ante el mundo, sino que también fortalece nuestro compromiso con el crecimiento del surf como disciplina deportiva, desde las bases hasta el alto rendimiento, en el camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, agregó.

En esa misma línea, la titular del Ministerio de Educación, María Esther Cuadros, apuntó que la organización de los ISA World Surfing Games 2026 posiciona nuevamente al Perú como líder del surf en la región y como una plataforma para exponer las capacidades de los deportistas locales. Asimismo, manifestó que contar con un evento de nivel preolímpico en el país motiva a los nuevos talentos y consolida la labor articulada entre el Minedu y el IPD de cara a los retos de Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

Como una de las primeras paradas del tercer ciclo olímpico de esta disciplina, la edición 2026 de los ISA World Surfing Games dará un boleto directo a Los Ángeles 2028 tanto para el cuadro varonil como para el femenino que logren la posición más alta en la tabla. Luego, corresponderá a cada Comité Olímpico Nacional (CON) definir formalmente a los surfistas que ocuparán dichas plazas.

El vínculo histórico entre el Perú y la ISA acumula ya más de 50 años y tiene como punto de partida la organización de la segunda edición de los ISA World Surfing Games en 1965. A partir de ese hito, las costas peruanas volvieron a recibir los World Surfing Games en las ediciones de 2010 y 2014, además de las primeras citas mundialistas de SUP y Paddleboard en 2012 y 2013, así como el Mundial de Longboard, también en 2013.

En fechas más próximas, el territorio nacional fue sede por segunda vez del Campeonato Mundial Junior de Surf en 2025, lo que dejó en claro su solvencia en la gestión de eventos y su respaldo constante al desarrollo de esta disciplina.

Finalmente, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), bajo la gestión de su presidente Sergio Ludeña Visalot y en coordinación con el Ministerio de Educación, sostiene su firme determinación de continuar promoviendo el deporte en el país y auspiciando competencias de alcance global que dejen en alto el nombre del Perú en el plano deportivo regional y mundial.