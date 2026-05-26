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Ignacio Buse y Mac Kiger vs Ray Ho y Hendrik Jebens por Roland Garros, dobles: fecha, hora y canal

Luego de quedar eliminado en la modalidad individual, el ‘Colorado’ tendrá la oportunidad de avanzar de ronda en la categoría dobles de Roland Garros.

Antonio Vidal
Próximo partido de Ignacio Buse. Foto: composición Líbero/IG
Próximo partido de Ignacio Buse. Foto: composición Líbero/IG
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Ignacio Buse cayó derrotado en la primera ronda de Roland Garros, realizado en Paris, en la modalidad individual, tras perder 3-1 ante el ruso Andrey Rublev. Sin embargo, el actual top 31 del ranking mundial de tenis tendrá una nueva oportunidad en esta competición, esta vez en la categoría dobles, cuando haga dupla con el estadounidense Mac Kiger para enfrentarse a Ray Ho y Hendrik Jebens. Por ello, en esta nota conocerás el próximo partido de Ignacio Buse.

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¿Cuándo juega Ignacio Buse y Mac Kiger vs Ray Ho y Hendrik Jebens por Roland Garros, dobles?

El partido del peruano y el estadounidense ante el taiwanés y el alemán está programado para el 27 de mayo. Ignacio Buse buscará avanzar a la siguiente ronda del torneo sobre arcilla.

Ignacio Buse es campeón del ATP de Hamburgo

Ignacio Buse es campeón del ATP 500 de Hamburgo

¿A qué hora juega Ignacio Buse y Mac Kiger vs Ray Ho y Hendrik Jebens por Roland Garros, dobles?

El enfrentamiento por la categoría de dobles se podrá seguir desde las 2.00 a. m. en territorio peruano. A continuación, los horarios en otros países:

  • Colombia y Ecuador: 2.00 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 a. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 a. m.
  • México: 1.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami): 3.00 a. m.
  • España: 9.00 a. m.

¿Dónde ver Ignacio Buse y Mac Kiger vs Ray Ho y Hendrik Jebens por Roland Garros, dobles?

Para seguir el enfrentamiento entre Ignacio Buse y Mac Kiger ante Ray Ho y Hendrik Jebens, podrás hacerlo por la señal de ESPN. Otra opción es verlo a través de Disney+.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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