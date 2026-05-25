Ignacio Buse hizo fuerte autocrítica tras caer en Rolland Garros: "Todo está en esos detalles"

Ignacio Buse peleó hasta el final, pero lamentablemente perdió ante Andrey Rublev y quedó eliminado del Roland Garros. Tras el encuentro, el tenista peruano ofreció una fuerte autocrítica y planteó una reflexión madura sobre lo ocurrido en la cancha. Hace algunos días se había coronado campeón del ATP 500 de Hamburgo.

“Yo siempre digo que el objetivo no me gusta que sea por ranking, sino que trato de seguir mejorando, en detalles, en qué cosas puedo perfeccionar fuera de la cancha y dentro de la cancha”, empezó declarando el tenista peruano en conferencia de prensa tras haber participado en su primer Roland Garros.

Luego, el deportista de 22 años señaló que, mientras uno avanza de nivel, empiezan a notarse pequeños detalles que pueden inclinar la balanza: “Mientras más arriba, más está todo en los detalles; hay que enfocarse en esos pequeños detalles para seguir perfeccionándolos”.

Finalmente, Ignacio Buse señaló que, si bien el resultado no era el esperado, ya cuenta con el nivel para participar en este tipo de eventos y deberá concentrarse en sus próximos retos.

“El nivel ahora está; hay que seguir trabajando, porque ves a Andrey que está todo en los pequeños detalles. Todo está en esos detalles; él tiene muchísima más experiencia”.

Ignacio Buse debutó en su primer Roland Garros.

¿Cómo acabó el Ignacio Buse vs. Andrey Rublev?

Ignacio Buse se despidió de Roland Garros 2026 tras ser eliminado en la primera ronda por Andrey Rublev, quien se impuso en sets consecutivos. El resultado final fue 6-3, 6-3 y 7-5, reflejando la superioridad del tenista europeo, que supo manejar con eficacia los momentos decisivos del partido, que se llevó a cabo en la cancha 7.