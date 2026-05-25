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Universitario de Deportes sorprende y confirma salida de pieza clave: "Éxitos por siempre"
A través de redes sociales, Universitario de Deportes sorprendió a su fiel afición con la salida de una integrante del primer equipo.
Sorpresa en pleno mercado de pases por la salida de una deportista de alto nivel como Elis Bento. La receptora brasileña no continuará en Universitario de Deportes para afrontar la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. A través de las redes sociales de la institución crema, se conoció que la jugadora de 38 años pondrá fin a su etapa con la camiseta de las Pumas.
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Universitario anuncia salida de la brasileña Elis Bento
“¡Éxitos por siempre, Elis! Agradecemos a Elis Bento por la garra y profesionalismo mostrados durante sus tres temporadas con la crema, siendo parte del primer podio de nuestra historia. ¡Éxitos en tus futuros retos dentro y fuera del campo!“ , se puede leer en las cuentas oficiales de Universitario Vóley.
Elis Bento no seguirá en Universitario.
Como se sabe, la deportista estuvo tres temporadas en Universitario de Deportes, en la lucha por poner a la escuadra crema entre las mejores de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, una lesión la apartó de las canchas y su retorno no fue el esperado. Pese a ello, su entrega era indiscutible y ahora la institución busca renovar su plantel para obtener mejores resultados.
Elis Bento no sigue en la U y deja un duro golpe para los aficionados, que le habían tomado cariño a la brasileña por todos los puntos que conseguía para las victorias de las Pumas. Ahora, la deportista tomará nuevos rumbos, que comunicará a través de sus redes sociales.
¿En qué clubes jugó Elis Bento?
- Meninas de Ouro
- Sesi Uberlândia
- Ecus Suzano
- Medley/Banespa
- Banana Boat/Praia Clube
- Vôlei Futuro
- Rio do Sul
- São Bernardo Vôlei
- Volley Köniz
- Terville-Florange OC
- Curitiba Vôlei
- May Deco VB Logroño
- Engelholm VS
- Hylte/Halmstad
- CV Kiele Socuéllamos
- Universitario de Deportes
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