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¡Atención! Ignacio Buse pidió atención médica en su debut de la primera ronda del Roland Garros

El tenista peruano Ignacio Buse tuvo que pedir atención médica en su encuentro de Roland Garros ante el fuerte calor que se siente en París, Francia.

    Diego Medina
    Ignacio Buse pide atención médica durante el Roland Garros.
    Ignacio Buse pide atención médica durante el Roland Garros. | Foto: Disney Plus
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    Por la primera ronda de Roland Garros, Ignacio Buse afronta un duro compromiso ante el ruso Andrey Rublev. El encuentro es de alta intensidad y un factor no menor es la elevada temperatura que se siente en París, Francia. Un choque que se disputa con 32° y que afectó en un momento del cotejo a nuestro compatriota.

    Igancio Buse se enfrenta a Andrey Rublev por la primera ronda de Roland Garros

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    Ignacio Buse pidió atención médica en su partido de Roland Garros

    Sobre el segundo set del partido entre Ignacio Buse vs Andrey Rublev, el juego se detuvo por unos minutos ante un ligero mareo de una recogepelotas ante el intenso calor en el campo de juego. La juez tuvo que detener las acciones para que se atienda cuanto antes a la joven.

    Sin embargo, el fuerte calor también terminó afectando a Ignacio Buse, que luego de terminar uno de los puntos del segundo set, pidió atención médica para que se le tome el pulso. Luego de las respectivas revisiones, el tenista peruano pudo seguir el juego y así competir ante el ruso.

    (VIDEO: Disney Plus)

    Mientras Ignacio Buse era atendido por los médicos, Andrey Rublev aprovechó en ponerse toalla mojada sobre la nuca, así como una bolsa de hielo para aliviar el calor que se sentía en el terreno. Es claro que los 32° grados afecta a ambos tenistas, por lo que tendrán que luchar contra todos los factores del clima.

    Diego Medina
    AUTOR: Diego Medina

    Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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