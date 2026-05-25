Rodrigo Ureña fue baluarte en la obtención del tricampeonato nacional de Universitario de Deportes, pero su historia en Ate culminó a fines de 2025, cuando decidió irse a Millonarios de Colombia. En las últimas horas, se habló sobre la posibilidad del retorno del volante chileno a Ate para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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De acuerdo con la información difundida por el periodista Gustavo Peralta, desde la 'U' ha habido un sondeo al jugador chileno y este respondió que le gustaría volver porque valora su pasado glorioso en el club de Ate.

"Alguien de la 'U' sí se comunicó con Rodrigo Ureña, le hizo saber si estaría dispuesto a volver a Universitario. Porque la 'U' no está en una buena situación, porque necesita jugadores de jerarquía, refuerzos que conozcan el club y que siente que se habían equivocado con la situación que había pasado con él. La respuesta es de Rodrigo Ureña es que sí le gustaría, está dispuesto siempre a escuchar a Universitario, porque la 'U' es un club que él quiere, que él valora y que más cuando se le necesita”, dijo el periodista en el programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.

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Un punto a favor del elenco crema para un posible regreso del 'Pitbull' es que la cláusula de salida de Millonarios es menor que la que tenía en Universitario, que en un principio se dijo que era de aproximadamente US$600.000.

Eso sí, el comunicador sostiene que más allá de un interés preliminar de ambas partes para concretar la vuelta de Ureña, lo cierto es que todavía no existe negociación y además, no será tan fácil la salida de Ureña del cuadro ‘embajador’.

"No hay una negociación, no es que se está activando la cláusula de salida de Millonarios, que lo compró hace poco. Es un jugador bien valorado por Fabián Bustos y por la directiva, no va a ser fácil sacarlo. No hay negociación, ¿puede haber? Dependerá de la 'U'", agregó Peralta.

Finalmente, se conoció que Universitario busca otras opciones como volante de primera línea que ha solicitado Héctor Cúper, y algunas están más avanzadas que un posible retorno de Ureña, quien además tiene contrato con Millonarios hasta fines del 2027.