Navarro, dirigente de Alianza, reveló cómo le 'robó' fichaje de Jairo Vélez a la 'U': "Un día..."

En la obtención del título del Torneo Apertura, una de las piezas clave en Alianza Lima fue Jairo Vélez, quien el año pasado jugaba en Universitario de Deportes, donde había salido campeón nacional. Sin embargo, no llegó a un acuerdo para continuar en Ate y los victorianos concretaron su incorporación.

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Recordemos que el ecuatoriano nacionalizado peruano estuvo a préstamo en 2025 por la Universidad César Vallejo y tenía una cláusula de prioridad para concretar el fichaje, pero no hubo acuerdo sobre el salario ni el tiempo de contrato, situación que terminaron aprovechando en Matute.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, aseguró que Vélez fue ofrecido cuando se estaba dilatando su continuidad en el elenco crema en diciembre del año pasado y se tenía conocimiento de las condiciones que tenía en el elenco merengue, donde parecía que iba a continuar su carrera.

“Un día en el mes de diciembre, me llega la posibilidad de que me cuentan que por ahí la renovación de Jairo no estaba. Era un jugador que nos interesaba, pero no teníamos en la planificación traer a Jairo porque sabíamos que el equipo donde estaba antes (Universitario) tenía una cláusula (para renovar) y entendíamos que la iban a ejecutar, de hecho Fosatti lo había dicho", contó Franquito en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX.

Finalmente, Navarro Jr. dejó entrever que la U hizo algunos movimientos de última hora para retener al Corviche, como lo llaman en su país, pero este optó por respetar el acuerdo de palabra que ya tenía con Alianza Lima.

“Cuando nos dicen que está esa posibilidad, en 24 horas era nuestro. Después, entiendo que se hicieron algunos esfuerzos para que no llegue a nosotros, pero la verdad Jairo se comportó 10 puntos", agregó.

Finalmente, el dirigente sostiene que fue una buena decisión hacer un esfuerzo por fichar a Jairo Vélez, no solo por su aporte a nivel deportivo, sino también por ser un líder positivo en el vestuario.

"Creo que Pablo (Guede) y el equipo lo ha potenciado, no solo a Jairo, sino a varios jugadores, y Jairo es una pieza importante. De hecho, llegó a la selección, hizo un par de goles, es un súper profesional. Es un súper chico, como todos los que tenemos. Tenemos muchos líderes positivos, es un buen camarín”, culminó.

Jairo Vélez y sus números en Alianza Lima este 2026

Jairo Vélez ha disputado 16 partidos en la Liga 1 2026 y sumó tres goles. Además, registra cuatro asistencias. Recordemos que marcó un tanto en la goleada 3-0 ante Los Chankas en Matute.