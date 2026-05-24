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Prensa argentina se rinde ante Guede tras salir campeón con Alianza: “Busca la resurrección de un...”

"Soportó el golpe de la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores", recordó un reconocido medio que no dudó en destacar el trabajo realizado por Guede.

Antonio Vidal
Pablo Guede recibió elogios desde Argentina. Foto: composición Líbero/Clarín
Pablo Guede recibió elogios desde Argentina. Foto: composición Líbero/Clarín
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El nombre de Pablo Guede quedará como parte de la historia de Alianza Lima luego de conseguir el Torneo Apertura y ahora irá con todo en búsqueda del Clausura. Sin embargo, el camino para consolidar un equipo sólido no ha sido fácil para el técnico argentino, quien al inicio de la temporada, tras la eliminación de la Copa Libertadores, fue muy cuestionado, algo que también saben bien en su natal Argentina.

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El reconocido medio Clarín, en su sección Deportes, dedicó un artículo completo sobre esta coronación blanquiazul y destacó el trabajo que Guede realizó con Alianza Lima.

Pablo Guede, campeón con Alianza Lima en Perú: los números de un Torneo Apertura en el que busca la resurrección de un grande”, tituló el medio argentino su nota.

Clarín dedicó una nota completa sobre Pablo Guede y Alianza Lima

Clarín dedicó una nota completa sobre Pablo Guede y Alianza Lima

Líneas más abajo, el medio reconoció el mérito que tuvo el estratega para llevarse el primer capítulo del torneo local.

Pablo Guede hace ilusionar a Alianza Lima, uno de los grandes de Perú. El entrenador argentino, que tomó las riendas a principio de esta temporada y soportó el golpe de la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores, se consagró este fin de semana campeón del Torneo Apertura tras superar 3-0 a Los Chankas. A falta de una fecha para el final, se hizo inalcanzable como líder, con 39 puntos”.

Fue un andar casi perfecto del equipo blanquiazul, ya que solo tuvo una derrota frente a Universitario, y volvió a festejar un título local después de tres años”, fue parte de lo que escribió Clarín sobre Guede.

Escribió el Clarín

Escribió el diario Clarín, en su sección deportes

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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