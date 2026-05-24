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Franco Navarro dio rotundo calificativo a Pablo Guede tras campeonar con Alianza Lima: “Es…”
El director deportivo se refirió al gran momento que atraviesa Alianza Lima bajo la conducción de Pablo Guede, especialmente tras conquistar el Torneo Apertura.
Franco Navarro mostró toda su emoción tras la conquista del Torneo Apertura de la Liga 1, aunque también aprovechó para expresar su agradecimiento. El director deportivo de Alianza Lima brindó declaraciones luego del título. “Gracias a Dios por haberme dado la fortaleza y la sabiduría para sobrellevar y pasar los momentos complicados y difíciles que nos tocó vivir”, fueron las primeras palabras que dio Navarro.
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No obstante, las palabras que más llamaron la atención fueron las dirigidas hacia Pablo Guede y su comando técnico, destacando que gracias a ellos el equipo íntimo vive el presente que tiene.
“El responsable directo es Pablo Guede con su cuerpo técnico. Con esa sabiduría, con esa experiencia, con su capacidad para manejar este grupo e involucrarlo en el objetivo que teníamos en común como institución, realmente es espectacular", fueron las primeras palabras del director deportivo, para L1 Max.
Franco Navarro habló tras la victoria de Alianza. Foto: L1 Max
Franco Navarro sobre la fortaleza de Alianza Lima
El inicio de la temporada estuvo lejos de ser el esperado. Los primeros resultados provocaron un clima complicado, acompañado incluso de cánticos en contra de Navarro Monteiro y del técnico Guede en las tribunas de Matute. Ante ello, el director deportivo admitió lo difícil que fueron esos momentos y contó cómo logró afrontarlos:
“Podría decir un millón de cosas, pero solamente las asimilo y saco lo mejor de cada experiencia, buena y de las tantas negativas que hemos tenido. Hubo mucha agresividad, mucha ofensa. Pero eso no me distrae del objetivo principal, que es hacer a este equipo campeón, porque es el mejor de este país”.
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