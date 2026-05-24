0
EN VIVO
Sporting Cristal vs ADT por Torneo Apertura

Franco Navarro dio rotundo calificativo a Pablo Guede tras campeonar con Alianza Lima: “Es…”

El director deportivo se refirió al gran momento que atraviesa Alianza Lima bajo la conducción de Pablo Guede, especialmente tras conquistar el Torneo Apertura.

Antonio Vidal
Franco Navarro habló sobre Pablo Guede. Foto: composición Líbero/L1 Max
Franco Navarro habló sobre Pablo Guede. Foto: composición Líbero/L1 Max
COMPARTIR

Franco Navarro mostró toda su emoción tras la conquista del Torneo Apertura de la Liga 1, aunque también aprovechó para expresar su agradecimiento. El director deportivo de Alianza Lima brindó declaraciones luego del título. “Gracias a Dios por haberme dado la fortaleza y la sabiduría para sobrellevar y pasar los momentos complicados y difíciles que nos tocó vivir”, fueron las primeras palabras que dio Navarro.

Fernando Cabada habló sobre el proceso de Pablo Guede. Foto: composición Líbero/Latina Deportes/Dataref

PUEDES VER: Administrador de Alianza Lima dio reveladores comentarios sobre el futuro de Pablo Guede: “Creo que…”

No obstante, las palabras que más llamaron la atención fueron las dirigidas hacia Pablo Guede y su comando técnico, destacando que gracias a ellos el equipo íntimo vive el presente que tiene.

El responsable directo es Pablo Guede con su cuerpo técnico. Con esa sabiduría, con esa experiencia, con su capacidad para manejar este grupo e involucrarlo en el objetivo que teníamos en común como institución, realmente es espectacular", fueron las primeras palabras del director deportivo, para L1 Max.

Franco Navarro habló tras la victoria de Alianza. Foto: L1 Max

Franco Navarro habló tras la victoria de Alianza. Foto: L1 Max

Franco Navarro sobre la fortaleza de Alianza Lima

El inicio de la temporada estuvo lejos de ser el esperado. Los primeros resultados provocaron un clima complicado, acompañado incluso de cánticos en contra de Navarro Monteiro y del técnico Guede en las tribunas de Matute. Ante ello, el director deportivo admitió lo difícil que fueron esos momentos y contó cómo logró afrontarlos:

Podría decir un millón de cosas, pero solamente las asimilo y saco lo mejor de cada experiencia, buena y de las tantas negativas que hemos tenido. Hubo mucha agresividad, mucha ofensa. Pero eso no me distrae del objetivo principal, que es hacer a este equipo campeón, porque es el mejor de este país”.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Pablo Guede sin filtros sobre su ausencia en la celebración de Alianza: "Gente que no quiero ni ver"

  2. ¡Alianza Lima es campeón del Apertura! Los blanquiazules golearon 3-0 a Chankas en Matute

  3. Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO vía L1 MAX: transmisión del partido por el Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano