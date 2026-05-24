Administrador de Alianza Lima dio reveladores comentarios sobre el futuro de Pablo Guede: “Creo que…”

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura tras vencer 3-0 a Los Chankas. Luego del partido, Fernando Cabada, administrador de los blanquiazules, dio detalles sobre el trabajo de Pablo Guede.

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Cabada manifestó su alegría tras conquistar el Apertura, reconociendo los tropiezos previos a este momento. Además, destacó el compromiso de los jugadores.

"Siento una gran alegría y una satisfacción, esto es la celebración de un objetivo cumplido. Alianza Lima es campeón del Torneo Apertura después de tormentas, después de mucho, y sobre todo es ver que esto es el resultado del compromiso y la garra de nuestros jugadores, que yo creo que ha sido trascendente, y un trabajo serio y profesional de parte del comando técnico y de parte del área deportiva”, empezó diciendo Cabada para L1 Max.

También reconoció su confianza en lo que viene realizando Pablo Guede al mando de los blanquiazules.

“Pero yo diría que, adicionalmente, es de toda una institución que bancó un proyecto sostenible de largo plazo, que pudo atravesar las tormentas pese a las críticas y a las dudas que hubo en su momento”.

Durante la entrevista, al dirigente le mencionaron los pedidos de varios hinchas que solicitaban la salida del técnico Pablo Guede y de otros integrantes del área deportiva en plena temporada. Sin embargo, el directivo blanquiazul explicó las razones por las que decidieron respaldar el proyecto y mantener a su equipo de trabajo en Matute.

"A mí me pidieron muchas cosas, pero yo creo que hay que tomar decisiones y la decisión fue la continuidad con algo por lo cual apostábamos. Nuestra apuesta no era una apuesta de tres meses, era una apuesta de más largo plazo. Entonces yo creo que sí, cuesta tomar decisiones con la presión, pero estos son los resultados de lo que ellos han hecho con las decisiones que tomamos", sentenció.