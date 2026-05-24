Alianza Lima y el demoledor récord que conseguirá si vence a FC Cajamarca por el Apertura

Ya con el primer objetivo del año conseguido, Alianza Lima afrontará con menor presión su partido por la última fecha del Torneo Apertura ante FC Cajamarca como visitante. Sin embargo, más allá de cumplir con el fixture, el cuadro íntimo tiene la posibilidad de establecer un récord en el fútbol peruano si cierra esta campaña con una victoria.

Si los dirigidos por Pablo Guede suman de a tres en el estadio Héroes de San Ramón, llegarán a 42 puntos en 17 jornadas, lo que significaría obtener el mejor promedio de puntaje de un torneo corto (Apertura o Clausura), desde que se instauró este formato en el balompié peruano.

Alianza Lima registraría un promedio de puntaje de 2,47 y, de acuerdo con la información de Son Datos, No Opiniones, superaría dos registros legendarios. El propio equipo íntimo llegó a 2,46 en el Clausura de la campaña 1997, mientras que Universitario consiguió 2,45 en el Clausura 2000.

De concretarse este registro, tendría un mérito muy significativo. Hay que tomar en cuenta que el elenco victoriano habría afrontado seis partidos en ciudades de altura, que implican un mayor grado de dificultad: dos veces Cusco, dos visitas a Cajamarca, Huancayo y Tarma.

Alianza Lima es el campeón de l Torneo Apertura 2026

¿Cuándo juega Alianza Lima ante FC Cajamarca?

Alianza Lima se enfrentará a FC Cajamarca el próximo domingo 31 de mayo, en horario aún por confirmar. Se esperaba el desenlace de la fecha para saber si era necesario programar a la misma hora todos los partidos en los que se peleaba por el título.