0
¡LO ÚLTIMO!
Alianza Lima es campeón del Torneo Apertura

Alianza Lima y el demoledor récord que conseguirá si vence a FC Cajamarca por el Apertura

Alianza Lima busca sellar una marca sin precedentes en la Liga 1. Un triunfo en Cajamarca activará un registro estadístico que parecía imposible de alcanzar en el fútbol peruano.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima apunta a establecer un nuevo récord en el fútbol peruano
Alianza Lima apunta a establecer un nuevo récord en el fútbol peruano | Foto: Liga 1 Te Apuesto
COMPARTIR

Ya con el primer objetivo del año conseguido, Alianza Lima afrontará con menor presión su partido por la última fecha del Torneo Apertura ante FC Cajamarca como visitante. Sin embargo, más allá de cumplir con el fixture, el cuadro íntimo tiene la posibilidad de establecer un récord en el fútbol peruano si cierra esta campaña con una victoria.

Alianza Lima y qué necesita para ser campeón nacional de la Liga 1 2026

PUEDES VER: ¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón nacional de la Liga 1 2026?

Si los dirigidos por Pablo Guede suman de a tres en el estadio Héroes de San Ramón, llegarán a 42 puntos en 17 jornadas, lo que significaría obtener el mejor promedio de puntaje de un torneo corto (Apertura o Clausura), desde que se instauró este formato en el balompié peruano.

Alianza Lima registraría un promedio de puntaje de 2,47 y, de acuerdo con la información de Son Datos, No Opiniones, superaría dos registros legendarios. El propio equipo íntimo llegó a 2,46 en el Clausura de la campaña 1997, mientras que Universitario consiguió 2,45 en el Clausura 2000.

De concretarse este registro, tendría un mérito muy significativo. Hay que tomar en cuenta que el elenco victoriano habría afrontado seis partidos en ciudades de altura, que implican un mayor grado de dificultad: dos veces Cusco, dos visitas a Cajamarca, Huancayo y Tarma.

Foto: Liga 1 Te Apuesto

Alianza Lima es el campeón de l Torneo Apertura 2026

¿Cuándo juega Alianza Lima ante FC Cajamarca?

Alianza Lima se enfrentará a FC Cajamarca el próximo domingo 31 de mayo, en horario aún por confirmar. Se esperaba el desenlace de la fecha para saber si era necesario programar a la misma hora todos los partidos en los que se peleaba por el título.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Alianza Lima es campeón del Apertura! Los blanquiazules golearon 3-0 a Chankas en Matute

  2. Alineaciones de Sporting Cristal vs. ADT: el imponente once de Zé Ricardo para ganar por el Apertura

  3. Dan detalles sobre el refuerzo que quiere Universitario para el Clausura: "Puedo confirmar"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano