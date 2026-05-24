¿Se va? Navarro dio detalles sobre el futuro de Guillermo Viscarra en Alianza Lima: "Tiene..."

Franco Navarro habló sobre el futuro de Guillermo Viscarra. Foto: composición Líbero/L1 Max/IG
Guillermo Viscarra es uno de los porteros que quedará en la historia de Alianza Lima, pues desde su llegada al club se consolidó rápidamente como una garantía bajo los tres palos. Sin embargo, en la actual temporada, el arquero de la selección boliviana no ha podido disputar los partidos que quisiera, ya que el gran rendimiento de Alejandro Duarte con los íntimos ha relegado su participación.

Bajo este contexto, mucho se ha rumoreado sobre el futuro de 'Billy' en la institución de La Victoria respecto a una posible salida. Ante ello, Franco Navarro, director deportivo del club, fue consultado sobre el tema para las cámaras de L1 Max.

Luego de la victoria ante Los Chankas, que los consagra como campeones del Torneo Apertura, Navarro fue consultado sobre Viscarra y los rumores sobre ofertas por él.

Vizcarra tiene contrato hasta fin de año. No ha llegado ninguna oferta por él. Es un superprofesional y estamos felices con él”, fueron las determinantes palabras de Navarro.

¿Cómo le ha ido a Guillermo Viscarra en Alianza Lima?

En la actual temporada, el jugador de 33 años solo ha podido disputar dos partidos, unos en el Apertura y otro en la Copa Libertadores.

Actual valor de Guillermo Viscarra

El boliviano actualmente tiene un valor de 375 mil euros, cifra que se ha mantenido desde su llegada a La Victoria. Esto, de acuerdo con información extraída del portal Transfermarkt.

