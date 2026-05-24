Duarte, clave en Alianza Lima, hizo fuerte revelación sobre su etapa en Cristal : "Fue muy duro"

Tras una solvente victoria por 3-0 ante Los Chankas, Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura y varios nombres resaltan en esta brillante campaña. Desde hombres en materia ofensiva, como Eryc Castillo, hasta Alejandro Duarte, quien se adueñó de la portería blanquiazul por encima de Guillermo Viscarra, el golero de la selección boliviana.

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El guardameta se refirió primero a cómo tomó la chance de ser titular ante la lesión de ‘Billy’ y cómo estuvo preparado para aprovechar la oportunidad que se le presentó. Esto, pese a que en Sporting Cristal tenía muy poca acción.

"Llegué a Alianza sabiendo la situación. Sabía que iba a tener partidos por la seguidilla al comienzo, por el repechaje. El mérito que tuve fue prepararme como si fuera a ser titular y por estas cosas del fútbol, que nadie quiere, la lesión de un compañero, me tocó. Había que estar muy preparado porque no es fácil tapar en Alianza, sobre todo si venía de un par de años sin continuidad, como arquero eso es difícil. En lo personal, estoy muy contento de haber podido llevar esa situación y hoy poder festejar con todo el equipo", dijo Duarte en entrevista con L1 MAX.

Además, el arquero reveló que se sintió muy dolido, no solo por su poca continuidad en el elenco rimense, sino también porque, cuando tuvo la chance de ir a otro equipo, desde La Florida decidieron retenerlo.

“Fue muy duro, a ninguno de los técnicos que tuve en Cristal nunca le pregunté por qué no jugaba, ni le pedía explicaciones. Yo entiendo las decisiones del fútbol, lo que sí me costó entender fue cuando traje opciones que eran buenas para el club y para mí, pero el club decidió no dejarme ir. También se respeta, porque hay un contrato de por medio, pero eso fue lo que más me costó procesar y eso hizo que estos años fueran difíciles buscar la motivación para ir a entrenar, pero dentro me mantuve tratando de estar físicamente y en lo futbolístico, sabiendo que el fútbol es cambiante, para bien para mal, y que se me podía presentar una buena oportunidad y así fue, y por suerte me agarró preparado”, agregó.

Finalmente, el portero contó que se sintió muy afectado cuando Guillermo Farré, exentrenador de Cristal, decidió cambiarlo en un partido por su mala actuación, aunque entendió que era una decisión técnica y no lo tomó de forma personal.

Alejandro Duarte se adueñó del arco de Alianza Lima

"Siempre va a doler, pero jamás voy a tomar una decisión técnica como algo personal. Él toma una decisión luego de un partido muy malo mío y está en todo su derecho. Sé que los técnicos son los que más presión tienen para ganar y ellos toman las decisiones que creen que les va a ayudar más a ganar. Entonces, yo lo respetaba”, reveló



