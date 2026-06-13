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Universitario y el fuerte problema que le impide cerrar el fichaje con Adrián Quiroz
Universitario de Deportes no logra concretar el fichaje de Adrián Quiroz y ahora se reveló el fuerte problema para concretar su llegada a tienda crema de cara al Torneo Clausura.
Universitario de Deportes continúa trabajando para concretar la incorporación de Adrián Quiroz de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Aunque en los últimos días se daba por cerrada su llegada a Ate, todavía existe un detalle que impide oficializar la operación.
Universitario y su rotundo problema para fichar a Adrián Quiroz
El periodista Gustavo Peralta explicó la razón por la que el mediocampista de 27 años aún no ha sido anunciado como nuevo refuerzo del cuadro crema. Según indicó, las negociaciones entre Universitario y Los Chankas, club propietario de su pase, no están completamente cerradas debido a discrepancias relacionadas con la modalidad de pago de la cláusula acordada.
Universitario y Los Chankas no llegan a un acuerdo para el fichaje de Adrián Quiroz
Pese a este contratiempo, las conversaciones entre ambas instituciones continúan avanzando de manera positiva. La intención de todas las partes es alcanzar un entendimiento en los próximos días para que el futbolista pueda incorporarse cuanto antes al plantel dirigido por Héctor Cúper.
De no surgir nuevos inconvenientes, Adrián Quiroz terminará vistiendo la camiseta merengue para afrontar el segundo semestre de la temporada, convirtiéndose en una de las apuestas de Universitario para reforzar su mediocampo en la lucha por el título nacional.
Los fichajes confirmados de Universitario para el Torneo Clausura
Universitario de Deportes ya tiene confirmados dos nuevos fichajes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026: Gianluca Lapadula y Jordan Guivin, quienes vestirán la camiseta crema tras su paso por Spezia de Italia y ADT de Tarma, respectivamente.
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