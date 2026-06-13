Jugador con nacionalidad asiática habló sobre llegar a Universitario: "La ilusión de..."

El mercado de fichajes viene moviéndose en el fútbol peruano y Universitario de Deportes es uno de los clubes que tiene como prioridad reforzarse. Los merengues quieren salir campeones del Torneo Clausura para poder disputar la final contra Alianza Lima y contar con chances de llevarse el tetracampeonato de la Liga 1, por lo que un elemento asiático acaba de pronunciarse sobre la posibilidad de llegar al conjunto dirigido por Héctor Cúper.

Nos referimos a Emilio Saba, lateral derecho de Sport Boys que cuenta con la nacionalidad palestina y recientemente ha sido vinculado tanto a la escuadra crema como a Alianza Lima. En medio de ello, al deportista de 25 años le consultaron si de verdad se vestirá de crema para la segunda parte de la temporada y no dudó en dejar un contundente comentario al respecto.

“Esos temas los maneja mi representante, por ahora estoy en Boys y voy a dar lo mejor de mí. La ilusión de crecer futbolísticamente y la oportunidad que Dios me mande me va a ayudar mucho”, indicó el futbolista del cuadro rosado sobre su situación, en diálogo con el periodista Raúl Chávez, dejando claro que no descarta llegar a Universitario de Deportes y que prioriza su proyección profesional.

Emilio Saba también interesa a Alianza Lima

Durante la transmisión de Hablemos de MAX en L1 MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez dio a conocer que Alianza Lima también está interesado en el jugador de Sport Boys. “Lo de Saba también, en Alianza gusta mucho. Es un jugador que ha tenido una buena campaña, gusta también y no lo descartaría como posibilidad”, indicó la comunicadora, lo que generó asombro entre los hinchas blanquiazules. De momento, no hay información oficial sobre alguna oferta formal por Emilio Saba.

Trayectoria de Emilio Saba

Estos han sido sus clubes: