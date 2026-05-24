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Alianza Lima es campeón del Torneo Apertura

Guerrero confirmó que exigieron la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima: "No había duda"

Paolo Guerrero sorprendió al revelar que los jugadores sostuvieron una reunión con la directiva de Alianza Lima para mostrar su respaldo a Pablo Guede a inicios de la temporada.

Angel Curo
Guerrero confirmó que exigieron la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima
Guerrero confirmó que exigieron la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima | Composición: Líbero
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Alianza Lima dio el primer paso hacia el título de la Liga 1 2026, luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura. El cuadro blanquiazul logró revertir el mal rendimiento que mostraba a inicios de la temporada y ahora le dio su primera alegría a la hinchada. Durante los festejos, Paolo Guerrero sorprendió al revelar que, en la tormenta, mostraron su respaldo a Pablo Guede.

Pablo Guede tomó fuerte medida con Alianza Lima tras salir campeón del Torneo Apertura 2026

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Paolo Guerrero confirmó que exigieron la continuidad de Pablo Guede

Luego de los festejos, los jugadores de Alianza Lima acudieron a la zona mixta para conversar con los medios, y Paolo Guerrero fue consultado por la relevancia que cobró la reunión que sostuvo el plantel con la directiva para mostrar su respaldo al DT Pablo Guede, cuando no se dieron los mejores resultados a inicios de año.

El ‘Depredador’ señaló que cada uno de sus compañeros era consciente del gran trabajo que estaba haciendo el técnico y tenía el convencimiento de que todo iba a terminar dando resultados. Sin embargo, también resaltó que la adaptación no fue fácil, ya que tuvieron que adecuarse a una nueva forma de trabajo.

Alianza Lima, Pablo Guede

Pablo Guede tuvo el respaldo de los jugadores de Alianza Lima a inicios de la temporada.

"Sí, todos sabíamos como veníamos trabajando, no había dudas para nosotros. Sabíamos que iba a ser duro el adaptarnos a un nuevo proceso, entrenador, cuerpo técnico y modo de trabajo. Pero, iba a dar sus frutos, la paciencia y la estrategia que había dentro del plan que hicieron los Francos y el profe Guede salió magnífico. Ahora tenemos que pensar en el Torneo Clausura", manifestó.

Por otro lado, Paolo Guerrero también mostró su alegría por este primer título, aunque fue contundente al expresar que ya se enfocan en el Torneo Clausura. "Fuimos contundente, hicimos un gran trabajo, somos merecidamente campeones del Apertura. Es un día para estar feliz y contentos. Queda un partido para terminar el Apertura de la mejor manera y sabemos que el Clausura va a ser más difícil, competitivo y duro", aseveró.

Los números de Pablo Guede en el Torneo Apertura

Pablo Guede ha estado al mando de Alianza Lima en 16 partidos en el Torneo Apertura, donde consiguió grandes números. En sus registros, el argentino ha logrado 12 victorias, tres empates y una sola derrota en el plano local. Por si esto no fuese poco, también consiguió un orden defensivo único, con solo 7 goles en contra.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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