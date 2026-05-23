Esteban Pavez dejó llamativo mensaje sobre su futuro tras brillar en Alianza Lima: "Espero..."

Alianza Lima atraviesa un gran presente deportivo después de quedar muy cerca de coronarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, en ese contexto, Esteban Pavez fue consultado por su futuro luego de exhibir un notable rendimiento en el conjunto blanquiazul.

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Esteban Pavez reveló si continuará o se irá de Alianza Lima tras su gran rendimiento

Pavez fue entrevistado por L1MAX antes del partido entre Alianza Lima y Los Chankas. Entonces, fue consultado de forma directa sobre su continuidad en el equipo dirigido por Pablo Guede, tras mostrar un gran nivel.

El chileno aseguró que está muy cómodo en el club blanquiazul, por lo que considera que su salida de Colo Colo y su fichaje por el elenco íntimo fueron dos de las mejores decisiones de su vida.

Video: L1MAX

Asimismo, Esteban Pavez dejó en claro que desea seguir muchos años en Alianza Lima y mantener un rol destacado en cada partido.

"La verdad que contento, estoy feliz acá. Creo que fue un muy buen cambio que hice de Colo Colo para acá. Cuando hubo la intención de Franco, del Profe, no lo dudé y me quise venir. Y la verdad que el cariño de la gente me lo tomo de muy buena manera. Estoy feliz, doy todo en la cancha y espero que siga por mucho tiempo más acá", afirmó.

Esteban Pavez en Alianza Lima 2026

Esteban Pavez es visto como un elemento fundamental en el planteamiento de Pablo Guede, debido a que aporta seguridad y organiza la línea defensiva del equipo. El futbolista chileno ha jugado 13 de los 16 encuentros posibles con Alianza Lima en 2026.