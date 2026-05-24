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Pablo Guede impacta con mensaje en medio de celebraciones por el Apertura: "Patean para atrás..."
Pablo Guede celebró el título del Apertura, pero también dejó un fuerte mensaje sobre el entorno de Alianza Lima. El DT argentino criticó a quienes “patean para atrás”.
Alianza Lima logró consagrarse como campeón tras vencer con contundencia por 3-0 a Los Chankas CYC y quedarse con el título del Torneo Apertura 2026. Uno de los principales artífices de esta campaña fue Pablo Guede, quien dejó un llamativo mensaje luego de las celebraciones en Matute.
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega de Alianza Lima destacó el compromiso de sus futbolistas y aseguró que ellos son los verdaderos responsables del logro conseguido. Además, aprovechó para agradecer públicamente a los hermanos Navarro por respaldarlo en los momentos más complicados de la temporada.
Sin embargo, Pablo Guede también sorprendió al mostrarse incómodo con algunas personas dentro del club, a quienes acusó de “patear para atrás” cuando el equipo atraviesa momentos difíciles, aunque sí aparecen durante las celebraciones.
Pablo Guede sorprendió al señalar que hay personas "que tiran para atrás" en Alianza Lima.
"Esto es de los jugadores, ellos son los que son capaces de llevar lo que uno propone. Estoy feliz por ellos, por los dos Francos (Navarro), lo que nos bancaron en todo momento. Son poco los que están de verdad, cuando se levanta una copa son muchos los que patean para atrás los que salen en las fotos. Eso es una lástima. Un club tan grande y tan lindo que si tiraran todos al mismo lado sería maravilloso”, señaló.
Por otro lado, el técnico argentino recalcó la importancia de entrenar y trabajar de manera continua para poder imponerse ante sus rivales. "Aprendí de los buenos de verdad a hablar menos y entrenar y trabajar más, porque cuando uno no tiene los argumentos futbolísticos para doblegar a otro equipo lo único que hace es poner excusas. Me dedico a trabajar y convencer a mis futbolistas de lo que es mejor día a día", acotó.
Pablo Guede no estuvo en la premiación
Pablo Guede impactó al tomar la firme medida de no acudir a la premiación del comando técnico por haber ganado el Torneo Apertura 2026. El estratega felicitó a cada uno de sus jugadores y se marchó a los vestuarios.
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