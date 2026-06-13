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ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá de HOY, sábado 13 junio: dónde ver los números ganadores del SORTEO 4628 y más
La Lotería de Boyacá se jugará HOY, sábado 13 de junio, con un sorteo que ofrece el premio mayor de $15.000 millones de pesos. AQUÍ los resultados EN VIVO.
La Lotería de Boyacá regresa este sábado 13 de junio del 2026 y ofrece la oportunidad de ganar en su edición 4628. El sorteo cuenta con un premio mayor de $15.000 millones de pesos. En Líbero, podrás seguir los resultados en vivo, así como acceder a estadísticas y consejos para aumentar tus posibilidades de éxito. No te pierdas este importante sorteo.
PUEDES VER: ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de junio: números ganadores y premio mayor del SORTEO
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se realiza cada sábado en Colombia, con el sorteo fijado para las 10.30 p. m. (hora local). No obstante, la transmisión y la divulgación de los resultados suelen realizarse entre las 10.30 p. m. y 10.40 p. m., lo que genera expectativa entre los participantes.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá para el sorteo programado este sábado 13 de junio del 2026, correspondiente a la edición 4628, asciende a 15.000 millones de pesos colombianos. Esta suma se otorgará al billete que acierte el número y la serie ganadores.
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