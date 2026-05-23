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Eryc Castillo anotó de contragolpe el 2-0 de Alianza Lima y acaricia el título del Apertura
Eryc Castillo aprovechó el contragolpe y anotó el segundo tanto de Alianza Lima ante Los Chankas. Los blanquiazules saborean el título del Apertura.
Alianza Lima supera 2-0 a Los Chankas. En una contra, los blanquiazules encontraron el tanto de la tranquilidad, que les permite acariciar el título del Torneo Apertura. Eryc Castillo capitalizó la jugada para hacer estallar Matute.
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