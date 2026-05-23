0
EN VIVO
Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026

Eryc Castillo anotó de contragolpe el 2-0 de Alianza Lima y acaricia el título del Apertura

Eryc Castillo aprovechó el contragolpe y anotó el segundo tanto de Alianza Lima ante Los Chankas. Los blanquiazules saborean el título del Apertura.

Jesús Yupanqui
Eryc Castillo anotó el segundo tanto de Alianza Lima.
Eryc Castillo anotó el segundo tanto de Alianza Lima. | FOTO: L1 MAX
COMPARTIR

Alianza Lima supera 2-0 a Los Chankas. En una contra, los blanquiazules encontraron el tanto de la tranquilidad, que les permite acariciar el título del Torneo Apertura. Eryc Castillo capitalizó la jugada para hacer estallar Matute.

Noticia en desarrollo…

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY por Liga 1 2026: Transmisión del partido vía L1 MAX

  2. Jairo Vélez anotó el gol que le está dando el título del Torneo Apertura a Alianza Lima

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano