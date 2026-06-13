Delantero de Universitario se va a Inglaterra y jugará en el Queens Park Rangers

¡Sorpresa! Universitario de Deportes confirmó a través de sus redes sociales que uno de sus futbolistas, que juega en la posición de delantero, viajará hasta Inglaterra para buscar brillar en el Queens Park Rangers, club histórico del país británico. Esto causó mucha emoción entre sus hinchas, que constantemente esperan que el equipo de sus amores exporte jugadores al extranjero.

Sin embargo, no se trata de uno de los elementos al mando de Héctor Cúper de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sino Sandro Cometivos, importante juvenil que irá a probarse al continente europeo en busca de ganarse un lugar y ascender al primer equipo, el cual actualmente se encuentra disputando la Football League Championship, segunda división del sistema de fútbol inglés.

“Una nueva promesa del Club Universitario de Deportes vivirá una experiencia internacional. Se trata del delantero Sandro Cometivos, integrante de la categoría 2009, quien viajará a Inglaterra para realizar una pasantía deportiva en el Queens Park Rangers, del 13 al 20 de junio”, informó el cuadro merengue a través de su cuenta oficial de ‘X’, dejando una enorme alegría en los aficionados.

Sandro Cometivos se va a Inglaterra.

Durante este paso por el Queens Park Rangers, Sandro Cometivos podrá entrenar y conocer cómo es el nivel del fútbol europeo, por lo que servirá bastante para su futuro profesional. Asimismo, compartirá con otros jugadores que sin duda alguna le aportarán al momento de ganar experiencia, por lo que es una enorme oportunidad para la estrella de Universitario de Deportes.

Sandro Cometivos habló sobre Universitario

“Sentí mucha emoción y una alegría enorme al saber que voy a poder entrenar y conocer un nivel tan alto. Lo primero que hice fue agradecer a Dios y a mi familia, que siempre ha estado conmigo apoyándome en este proceso. Representar a Universitario es una responsabilidad enorme porque es el club más grande del Perú y voy a ir a dejar el nombre del Perú en alto”, indicó Sandro Cometivos.