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Día del Niño en Perú: las mejores frases para compartir HOY, 16 de agosto
Cada tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño en Perú y en Latinoamérica. Revisa AQUÍ las mejores dedicatorias para los más pequeños.
Este domingo 16 de agosto, diversas familias en Perú y Latinoamérica se alistan para conmemorar el Día del Niño, una fecha que resalta la gran relevancia que tienen los más pequeños en el hogar. En este día de conmemoración, se busca valorar la infancia y manifestar cariño mediante gestos simples.
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Por ello, padres, abuelos y otros familiares suelen aprovechar la jornada para disfrutar de juegos, paseos y momentos significativos. En el marco de esta celebración, muchos aprovechan las redes sociales para compartir frases emotivas para los engreídos de casa.
Día del Niño en Perú: las mejores frases para compartir HOY, 16 de agosto.
15 frases por el Día del Niño en Perú
- Que tu infancia esté llena de juegos, risas y aventuras inolvidables. ¡Feliz día!
- Tu sonrisa ilumina cada uno de nuestros días y llena el hogar de paz.
- Ser niño es creer que todo es posible y vivir con el corazón abierto.
- Cuidar de su ilusión hoy es construir un futuro lleno de esperanza.
- Un niño feliz es la promesa de un mundo más amable y unido.
- Que nunca se pierda la magia de imaginar, jugar y soñar sin límites.
- Cada día a tu lado es una nueva aventura llena de descubrimientos.
- Los niños nos enseñan que la felicidad verdadera está en los pequeños detalles.
- El Día del Niño es para recordar que la infancia merece ser protegida y celebrada.
- Los niños nos enseñan que la felicidad está en las cosas más simples.
- Un niño feliz es la mayor victoria de la humanidad.
- Un abrazo sincero de un niño vale más que cualquier tesoro.
- Cada niño merece crecer rodeado de amor, respeto y oportunidades.
- La risa de un niño es la luz que disipa cualquier sombra.
- El amor que das a un niño se multiplica en bondad para el mundo.
Eventos especiales por el Día del Niño en Perú
- La Granja de Zenón presenta 'Héroes en Acción', un show en vivo que contará con la participación de Bartolito, el Lobo Beto y otros personajes icónicos. Las funciones están programadas para las 2.00 p. m. y 5.30 p. m. en el Centro de Convenciones Maracaná, ubicado en Jesús María.
- El Julicirco del Circo de la Alegría ofrece un espectáculo especial liderado por 'Pitillo', el primer payaso del Perú, acompañado de acróbatas y bailarines internacionales. Este evento comenzará a las 11.00 a. m. en el Real Plaza Puruchuco, en Ate.
- El Teatro Ricardo Blume también se une a la oferta cultural con la obra infantil 'El Zorrito Audaz y El Ave Voraz', que se centra en el trabajo en equipo y la valentía. La función está programada para las 4.00 p. m.
- El Parque de las Leyendas ofrece un atractivo 50% de descuento en las entradas para niños de 3 a 12 años.
- Se celebrará el Día del Niño y la Animadora Infantil en San Miguel, con actividades que incluyen un pasacalle, batucada y shows infantiles, desde las 12.00 m. hasta las 5.00 p. m.
- En Huachipa, se realizará un show interactivo titulado 'Feliz Día del Niño' de 3.30 p. m. a 4.30 p. m.
- El Humedal Pantanos de Villa tiene una promoción especial, ofreciendo ingreso gratuito para menores de 12 años que presenten su DNI. Desde las 2.00 p. m., se realizarán actividades que incluyen un show de aves tachuris, bingo temático y paseos en bote y kayak.
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