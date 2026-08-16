Este domingo 16 de agosto, diversas familias en Perú y Latinoamérica se alistan para conmemorar el Día del Niño, una fecha que resalta la gran relevancia que tienen los más pequeños en el hogar. En este día de conmemoración, se busca valorar la infancia y manifestar cariño mediante gestos simples.

Por ello, padres, abuelos y otros familiares suelen aprovechar la jornada para disfrutar de juegos, paseos y momentos significativos. En el marco de esta celebración, muchos aprovechan las redes sociales para compartir frases emotivas para los engreídos de casa.

Día del Niño en Perú: las mejores frases para compartir HOY, 16 de agosto.

15 frases por el Día del Niño en Perú

Que tu infancia esté llena de juegos, risas y aventuras inolvidables. ¡Feliz día!

Tu sonrisa ilumina cada uno de nuestros días y llena el hogar de paz.

Ser niño es creer que todo es posible y vivir con el corazón abierto.

Cuidar de su ilusión hoy es construir un futuro lleno de esperanza.

Un niño feliz es la promesa de un mundo más amable y unido.

Que nunca se pierda la magia de imaginar, jugar y soñar sin límites.

Cada día a tu lado es una nueva aventura llena de descubrimientos.

Los niños nos enseñan que la felicidad verdadera está en los pequeños detalles.

El Día del Niño es para recordar que la infancia merece ser protegida y celebrada.

Los niños nos enseñan que la felicidad está en las cosas más simples.

Un niño feliz es la mayor victoria de la humanidad.

Un abrazo sincero de un niño vale más que cualquier tesoro.

Cada niño merece crecer rodeado de amor, respeto y oportunidades.

La risa de un niño es la luz que disipa cualquier sombra.

El amor que das a un niño se multiplica en bondad para el mundo.

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