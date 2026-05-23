Dan detalles sobre el refuerzo que quiere Universitario para el Clausura: "Puedo confirmar"

Universitario no tuvo un buen inicio de temporada. Quedó lejos de los primeros puestos del Torneo Apertura y este martes se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Tolima. Como prueba de su mala planificación, realizó dos cambios de entrenador en estos meses. Pero, como en el fútbol no hay tiempo para lamentos, la directiva decidió tomar cartas en el asunto y contrató a Héctor Cúper como estratega.

Si bien el tema de refuerzos aún no está claro, en Universitario indicaron que Cúper tendrá la última palabra, pero saben que necesitan un volante. Por ello, intensifican las negociaciones para repotenciar ese sector del campo.

En L1 MAX, Gustavo Peralta contó que la 'U' está trabajando arduamente para cerrar con el volante central. No indicó nombres, pero aseguró que es uno de los puestos que los cremas van a reforzar.

"Lo que sí sé es que Universitario está avanzando, pero ahora mucho más fuerte por el volante central extranjero", expresó.

¿Sekou Gassama se va de Universitario?

Antes de la llegada de Héctor Cúper, uno de los jugadores que tenía todos los boletos para irse de Universitario era Sekou Gassama. Sin embargo, el estratega argentino utilizó al atacante en dos compromisos.

El administrador del cuadro crema, Franco Velazco, indicó que todos los jugadores están en evaluación y que, al terminar el Apertura, Héctor Cúper deberá definir qué futbolistas dejarán la 'U'.