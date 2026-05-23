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Héctor Cúper dejó firme comentario tras primeros entrenamientos al mando de Universitario: "Impactado"

El técnico argentino compartió sus primeras impresiones sobre el equipo durante una entrevista con L1 Max, donde dejó firmes comentarios.

Antonio Vidal
Héctor Cúper habló sobre su primera semana en la 'U'. Foto: composición Líbero/L1 Max
Héctor Cúper habló sobre su primera semana en la 'U'. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Héctor Cúper se estrenará con Universitario este sábado 23 de mayo en la Liga 1 ante Moquegua, en un encuentro por la fecha 16 del Torneo Apertura. Previo al duelo, para las cámaras de L1 Max, el técnico argentino habló sobre sus primeras impresiones tras estos primeros días con el elenco estudiantil.

CD Moquegua vs Universitario EN VIVO por Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Universitario vs CD Moquegua EN VIVO por Torneo Apertura: minuto a minuto

El experimentado DT dio a conocer que se está tratando de adaptar rápidamente al ADN de la ‘U’. Aunque tienen pocos días trabajando, expresó su sentir por la predisposición de los jugadores para adaptarse a las órdenes.

Han sido días muy intensos, sobre todo porque uno quiere adaptarse rápidamente a lo que es Universitario. Me han sorprendido, para bien; uno se lo imagina, pero cuando está ahí es un grande”, empezó diciendo.

En otro momento, señaló que le sorprendió la amabilidad de la hinchada crema, pues cuando está por la calle la gente le suele hacer barras relacionadas con lo crema. Esto, según sus palabras, le ha sorprendido.

Las instalaciones, la amabilidad de la gente, a donde vayas te encuentras gente que te grita “¡La U!”. Esto ha sido una cosa que me ha impactado. Ya la primera idea, estoy conforme con esa predisposición”.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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