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Héctor Cúper dejó firme comentario tras primeros entrenamientos al mando de Universitario: "Impactado"
El técnico argentino compartió sus primeras impresiones sobre el equipo durante una entrevista con L1 Max, donde dejó firmes comentarios.
Héctor Cúper se estrenará con Universitario este sábado 23 de mayo en la Liga 1 ante Moquegua, en un encuentro por la fecha 16 del Torneo Apertura. Previo al duelo, para las cámaras de L1 Max, el técnico argentino habló sobre sus primeras impresiones tras estos primeros días con el elenco estudiantil.
El experimentado DT dio a conocer que se está tratando de adaptar rápidamente al ADN de la ‘U’. Aunque tienen pocos días trabajando, expresó su sentir por la predisposición de los jugadores para adaptarse a las órdenes.
“Han sido días muy intensos, sobre todo porque uno quiere adaptarse rápidamente a lo que es Universitario. Me han sorprendido, para bien; uno se lo imagina, pero cuando está ahí es un grande”, empezó diciendo.
En otro momento, señaló que le sorprendió la amabilidad de la hinchada crema, pues cuando está por la calle la gente le suele hacer barras relacionadas con lo crema. Esto, según sus palabras, le ha sorprendido.
“Las instalaciones, la amabilidad de la gente, a donde vayas te encuentras gente que te grita “¡La U!”. Esto ha sido una cosa que me ha impactado. Ya la primera idea, estoy conforme con esa predisposición”.
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