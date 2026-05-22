ALERTA MÁXIMA, solicitantes de ciudadanía, asilo, DACA y Green Card: USCIS llama de URGENCIA a miles de inmigrantes AHORA, ¿por qué?
Miles de inmigrantes han recibido una nueva convocatoria para presentarse ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). ¿Cuál es el motivo?
¡Muy importante! Miles de inmigrantes en Estados Unidos están recibiendo nuevas convocatorias del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para repetir el proceso de huellas biométricas. Esta decisión ha generado incertidumbre y dudas entre las familias que tienen trámites migratorios en curso, pues temen que la medida pueda retrasar aún más sus solicitudes. ¿Quiénes deben estar al pendiente?
Atención, solicitantes de ciudadanía, asilo, DACA y Green Card: USCIS llama de urgencia a miles ahora, ¿por qué?
Recientemente, USCIS ha compartido un anuncio que afecta a las personas que han solicitado ciudadanía, asilo, DACA, residencia permanente y otros beneficios migratorios: muchos están siendo convocados nuevamente para una verificación adicional de antecedentes en las bases de datos del FBI antes de que sus casos sean aprobados.
Esta medida, anunciada el jueves 21 de mayo, beneficiará a aproximadamente 800.000 inmigrantes que podrían enfrentar interrupciones en sus autorizaciones de empleo debido a demoras en el procesamiento de renovaciones.
Atención, solicitantes de ciudadanía, asilo, DACA y Green Card: USCIS llama de urgencia a miles ahora, ¿por qué?
Al respecto, el abogado de inmigración Jesús Suday, quien conversó con 'Univisión', explicó que el objetivo de estas nuevas convocatorias es asegurar que no haya cambios recientes en los antecedentes de los solicitantes. “Se busca confirmar que desde tus últimas huellas no existan nuevos antecedentes migratorios, criminales o algún tipo de cambio importante en tu vida”, expresó.
En ese sentido, es importante saber que varios expertos han señalado que esta situación ha llevado a que numerosos expedientes queden temporalmente en pausa, mientras las autoridades federales continúan realizando las validaciones de seguridad y revisiones de antecedentes necesarias. Aunque algunos trámites avanzan con mayor rapidez, otros enfrentan retrasos.
¿Qué sucede si no asistes a las citas de USCIS?
Especialistas en temas migratorios han señalado, por su parte, que la falta de asistencia a una cita biométrica puede acarrear serias repercusiones para quienes están en proceso de solicitud. Un abogado advirtió que “no ir a tu cita de biométricos puede causar aún más retrasos o incluso llevar a que tu solicitud sea considerada abandonada, lo que podría resultar en la pérdida total de tu caso”.
USCIS tiene la facultad de programar una nueva cita biométrica si las huellas dactilares originales son de baja calidad, están incompletas, no se pueden verificar adecuadamente o fueron tomadas hace varios años. Las autoridades migratorias están comunicando a los afectados principalmente a través de correo postal y de las cuentas en línea de USCIS.
